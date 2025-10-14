Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακάλεσε την ουκρανική ιθαγένεια του δημάρχου της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία, με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) να επικαλείται στοιχεία που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι ο Τρουχάνοφ φέρεται να είχε ρωσική υπηκοότητα.

Η SBU δημοσίευσε στο Telegram μια φωτοτυπία σελίδας ρωσικού διαβατηρίου που, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, φέρει το όνομα και τη φωτογραφία του δημάρχου. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διπλή ιθαγένεια με τη Ρωσία, και η απόφαση για αφαίρεση της ουκρανικής υπηκοότητας λήφθηκε βάσει των στοιχείων που προέβαλε η υπηρεσία.

Ο ίδιος ο Γκενάντι Τρουχάνοφ αρνείται ότι κατέχει ρωσική υπηκοότητα και δήλωσε πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, προειδοποιώντας ότι, εφόσον το εσωτερικό δικαστικό σύστημα δεν αποκαταστήσει την αλήθεια, θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε δηλώσεις του στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει νόμιμα ρωσική υπηκοότητα.

Σημειώνεται ότι εναντίον του Τρουχάνοφ διεξάγεται έρευνα από το 2017 για κατηγορίες υπεξαίρεσης, τις οποίες ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί. Πηγές αναφέρουν επίσης ότι με το ίδιο προεδρικό διάταγμα αφαιρέθηκε η ουκρανική ιθαγένεια και από άλλα πρόσωπα· ουκρανικά μέσα αναφέρουν μεταξύ άλλων τα ονόματα του πρώην βουλευτή Όλεγκ Τσάρεφ και του χορευτή Σεργκέι Πολούνιν.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης από την Οδησσό Ολεξίι Χοντσαρένκο χαρακτήρισε τον Τρουχάνοφ υπόλογο για «πολλά ερωτήματα», αλλά παράλληλα εξέφρασε επιφυλάξεις για την πρακτική της αφαίρεσης υπηκοότητας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατάχρησης τέτοιων εξουσιών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, ο πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα να ανακαλεί την ουκρανική ιθαγένεια πολιτών, ενώ τα σχετικά διατάγματα δημοσιοποιούνται από την προεδρία.

