Ο Ζελένσκι συνεχάρη τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για την «εντυπωσιακή» νίκη του.

«Εκτιμώ τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ στην προσέγγιση για ‘ειρήνη μέσω της ισχύος’ στα παγκόσμια ζητήματα. Αυτή είναι ακριβώς η αρχή που μπορεί να πρακτικά να φέρει πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024