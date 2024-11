Εκλογές ΗΠΑ: Πώς υποδέχονται οι ξένοι ηγέτες την επικράτηση Τραμπ

O ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχάρη τον Ντόναλτ Τραμπ για τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές μέσω της πλατφόρμας X.

Επιστρέφει στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ: «Έρχεται η Χρυσή Εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών», οι πρώτες δηλώσεις του

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται ο ίδιος με τη σύζυγό του, Σάρα, και τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, γράφοντας:

Dear Donald and Melania Trump,

Congratulations on history’s greatest comeback!

Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.

This is a huge victory!

In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024