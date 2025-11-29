Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα
29 Νοέ. 2025 20:30
Pelop News

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ, καθώς μια ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα αναχώρησε για τις ΗΠΑ για να συζητήσει ένα αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ
Νωρίτερα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Ο Ερμής έδωσε μάχη, έχει παράπονα, αλλά πήρε βαθμό
21:17 ΕΤΑΔ: Σχέδιο αξιοποίησης των Ξενία και τουριστικών ακινήτων – Νέες μισθώσεις, εντός και του Καλεντζίου
21:05 Χάρτης Πληρωμών 1–5 Δεκεμβρίου: Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
20:58 Ο ΑΟ Αιγιαλέων επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Πετρούπολη
20:53 Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα τα βρήκαν με τον Γιώργο Τσαλίκη
20:41 Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Επέλαση από την Ολυμπιάδα-«Καθάρισε» με τρίποντο τον Νηρέα
20:30 Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα
20:29 Ο ΝΟΠ βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό – Τώρα «τελικός» με τον ΝΟ Χανίων
20:21 Η προπόνηση που «δίνει χρόνια ζωής» στους 60χρονους
20:14 Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου – Φωτογραφίες
20:09 Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus
20:05 Προμηθέας: Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην Πάτρα ο Σεγκούρα – Τι ισχύει με Μακ Κάλουμ και Πόλιπακ
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η «Ιθάκη» ξανά στα φώτα της ράμπας
19:57 Οι Ανδρες της ΝΕΠ δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη
19:50 Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό
19:45 Με 34άρι τον Κίερ ο Απόλλων συνέχισε το σερί με Σαρωνίδα
19:41 Σεπόλια: Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα – Συνελήφθη 36χρονος
19:33 Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
19:29 «Βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά: Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ