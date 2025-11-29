Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ, καθώς μια ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα αναχώρησε για τις ΗΠΑ για να συζητήσει ένα αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ

Νωρίτερα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

