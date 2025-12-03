O Zήκος ανέλαβε την Αχαϊκή

Αλλαγή σελίδας στην Αχαϊκή με τον Ζήκο να αντικαθιστά τον Νίκο Ανδριέλο

O Zήκος ανέλαβε την Αχαϊκή
03 Δεκ. 2025 12:22
Pelop News

Ο Ανδρέας Ζήκος είναι ο νεος προπονητής της Αχαϊκής, αντικαθιστώντας τον Νίκο Ανδριέλο μετά τις ανακατατάξεις που υπήρχαν στη διοίκηση με την παραίτηση επτά μελών.

Ο έμπειρος προπονητής ήταν εδώ και καιρό διακαής πόθος κάποιων ανθρώπων της ομάδας που τώρα βρήκαν την ευκαιρία να συμφωνήσουν μαζί του.

