O Zήκος ανέλαβε την Αχαϊκή

Ο Ανδρέας Ζήκος είναι ο νεος προπονητής της Αχαϊκής, αντικαθιστώντας τον Νίκο Ανδριέλο μετά τις ανακατατάξεις που υπήρχαν στη διοίκηση με την παραίτηση επτά μελών.

Ο έμπειρος προπονητής ήταν εδώ και καιρό διακαής πόθος κάποιων ανθρώπων της ομάδας που τώρα βρήκαν την ευκαιρία να συμφωνήσουν μαζί του.

