Ομπάμα για τον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα: Ελπίζω ότι θα γαληνέψει τις οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 

Την εκτίμηση ότι ο θάνατος του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, σε αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ δείχνει πως «είναι εφικτό να ξεριζωθεί η τρομοκρατία χωρίς να βρισκόμαστε σε πόλεμο στο Αφγανιστάν» εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Νεκρός ο ηγέτης της Αλ Κάιντα Αϊμάν αλ Ζαουάχρι – Πώς τον εντόπισε η CIA

«Ελπίζω επίσης ότι θα γαληνέψει λιγάκι τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και όλων των υπολοίπων που υπέφεραν στα χέρια της Αλ Κάιντα» πρόσθεσε μέσω Twitter.

It’s a tribute to President Biden’s leadership, to the members of the intelligence community who have been working for decades for this moment, and to the counterterrorism professionals who were able to take al-Zawahiri out without a single civilian casualty.

