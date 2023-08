Οχάιο: Κάθειρξη 15 ετών σε 20χρονη που σκότωσε το αγόρι της και έναν φίλο του

Η 20χρονη Μακένζι Σιρίλα, ξέσπασε σε λυγμούς όταν το δικαστήριο απήγγειλε την ποινή των 15 ετών που της επέβαλε για τη δολοφονία του φίλου της Ντομινίκ Ρούσο, 20 ετών, και του φίλου του Ντέιβιον Φλάναγκαν, 19 ετών, πέρυσι στο Οχάιο. Σύμφωνα με τα όσα δέχτηκε το δικαστήριο, η 20χρονη οδήγησε σκόπιμα το αυτοκίνητό της σε τοίχο με ταχύτητα 160 χιλιόμετρα την ώρα με σκοπό να σκοτώσει το αγόρι της και τον φίλο του.

Ο δικαστής είπε στη Shirilla ότι τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον της ήταν το «ανατριχιαστικό και τραγικό» βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που την έδειχνε να επιταχύνει στον τοίχο, μεταδίδει η Daily Mail.

«Είχε μια αποστολή, και την εξετέλεσε με ακρίβεια. Η αποστολή της ήταν ο θάνατος» είχε πει η δικαστής Νάνσυ Μάργκαρετ Ρούσο κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας για την ενοχή της Σιρίλα πριν από μερικές ημέρες. «Οι ενέργειές της ήταν ελεγχόμενες, μεθοδικές και εσκεμμένες. Δεν πρόκειται για ένα περιστατικό απρόσεκτης οδήγησης. Πρόκειται για φόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καταδικασθείσα ως δολοφόνος δεν μίλησε καθόλου κατά τη διάρκεια της δίκης.

