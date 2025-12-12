«Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ

Με 63 θετικές ψήφους από ΕΠΣ και ΠΑΕ, 6 «όχι» και 6 απόντες, υπερψηφίστηκε ο διοικητικός απολογισμός της ΕΠΟ, στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας που έλαβε χώρα την Παρασκευή (12/12).

Τα 6 «όχι» στα πεπραγμένα της διοίκησης, προέρχονταν από την ΠΑΕ ΑΕΚ (η μοναδική ΠΑΕ που καταψήφισε) και τις ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, Άρτας, Αχαΐας, Κορινθίας και Πειραιά.

Οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης υπερψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των Ενώσεων (με 3 ΕΠΣ και 3 ΠΑΕ απούσες).

