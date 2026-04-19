«Οχι» σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, λέει το Ιράν

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA διέψευσε πληροφορίες περί νέου γύρου συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το IRNA, η Ουάσιγκτον προβάλλει «υπερβολικές» απαιτήσεις, ενώ κατηγορείται ότι υιοθετεί αντιφατικές θέσεις και μεταβάλλει συχνά τη διαπραγματευτική της στάση. Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και τη χρήση «απειλητικής ρητορικής», έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των συνομιλιών.

Σε ανάρτηση στο Telegram, το IRNA αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «δεν διαφαίνεται θετική προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», χωρίς ωστόσο να επικαλείται συγκεκριμένο αξιωματούχο ή κρατικό φορέα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχα μηνύματα δύο ιρανικών μέσων ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα οποία εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε ενδεχόμενες συνομιλίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν Ιρανοί αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ενώ καμία αρμόδια αρχή δεν έχει διευκρινίσει τη στάση της χώρας απέναντι στο ενδεχόμενο νέων επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

