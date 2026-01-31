Όχημα στις ράγες στην Ιερά Οδό: Καθυστερήσεις σε προαστιακό και τρένα μεγάλων αποστάσεων

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν στα δρομολόγια του προαστιακού και των τρένων μεγάλων αποστάσεων, όταν όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή της Ιεράς Οδού, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, στις 06:05 το πρωί σημειώθηκε διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, καθώς όχημα είχε εισέλθει εντός της γραμμής. Η κυκλοφορία διακόπηκε και στις δύο κατευθύνσεις, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Η σιδηροδρομική γραμμή δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία στις 07:40, ωστόσο το περιστατικό είχε ήδη προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Ενδεικτικά, η αμαξοστοιχία IC50 με δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη αναχώρησε με καθυστέρηση 63 λεπτών, ενώ αναμένονταν καθυστερήσεις και σε δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Η εταιρεία ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και υπενθύμισε ότι, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστερήσεις από 60 έως 119 λεπτά και 50% για καθυστερήσεις 120 λεπτών και άνω.

Η αποζημίωση καταβάλλεται είτε μέσω των ενεργών εκδοτηρίων για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί με μετρητά, είτε μέσω εκδοτηρίων ή ηλεκτρονικής αίτησης για εισιτήρια που έχουν πληρωθεί με κάρτα, ανεξαρτήτως καναλιού αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.

