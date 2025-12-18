Οδοντωτός Καλαβρύτων: Δεσμεύσεις Κυρανάκη για ομαλοποίηση δρομολογίων μετά τις έντονες αντιδράσεις

Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ομαλοποίηση των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου δεσμεύτηκε να ανακοινώσει άμεσα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά από συνάντηση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους δήμους Καλαβρύτων και Αιγιάλειας.

18 Δεκ. 2025 12:19
Μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεσμεύτηκε ν’ ανακοινώσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ομαλοποίηση των δρομολογίων του Οδοντωτού αλλά και για τα υπόλοιπα αιτήματα που έχουν τεθεί στο Υπουργείο απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιάλειας.

Το απόγευμα της Τετάρτης, σε συνάντηση που έγινε στο γραφείο του κ. Κυρανάκη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, των Δημάρχων Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου και Αιγιάλειας Τάκη Ανδριόπουλου και συνεργατών του Υπουργού, συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει απ’ την περιστολή των δρομολογίων, ως αποτέλεσμα της πλημμελούς συντήρησης των συρμών και της γραμμής απ’ την Hellenic Train.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ιδιαίτερα στον Υπουργό ότι τα απανωτά, ανεπίτρεπτα περιστατικά βλαβών και ακινητοποίησης του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και η συνακόλουθη μείωση δρομολογίων προκαλούν ήδη μεγάλη οικονομική και τουριστική ζημιά στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων αλλά και εξίσου μεγάλη κοινωνική αναστάτωση δεδομένου ότι ο Οδοντωτός αποτελεί καθημερινό μέσο μετακίνησης και για πολλούς μόνιμους κατοίκους.

Ο κ. Παπαδόπουλος επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη άμεσης ομαλοποίησης των δρομολογίων και στην παράλληλη ανάληψη πρωτοβουλιών για έργα συντήρησης και θωράκισης της γραμμής, συντήρησης του τροχαίου υλικού και με κάθε τρόπο αναβάθμισης του Οδοντωτού και αποκατάστασης του κύρους της γραμμής που είναι φημισμένη σ’ όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, ζήτησε άμεσα τρίτο δρομολόγιο του Οδοντωτού, κάτι που όπως υπογράμμισε είναι «απολύτως απαραίτητο» ώστε να διευκολύνεται το επιβατικό κοινό, επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, επανέλαβε, επίσης, στον κ. Κυρανάκη ότι ως περιοχή δεν έχουμε το παραμικρό περιθώριο να στερηθούμε -για οποιονδήποτε λόγο- τον Οδοντωτό. «Δεν μιλάμε μόνο για έναν σιδηροδρομικό άξονα 22 χιλιομέτρων. Μιλάμε για έναν βασικό στυλοβάτη της ζωής και της ευημερίας της περιοχής μας και για τον κρισιμότερο συγκοινωνιακό, οικονομικό και τουριστικό πνεύμονα. Και γι’ αυτό απαιτούμε γρήγορες αποφάσεις και κυρίως γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις», σημείωσε κατά τη συνάντηση στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών ο κ. Παπαδόπουλος.

