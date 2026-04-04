Οδοντωτός σιδηρόδρομος: Δύσκολα θα «σφυρίξει» το 2026, ποιες οι εκτιμήσεις για την μελέτη

Με τις τοπικές κοινωνίες των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας να βρίσκονται σε αναβρασμό εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας του οδοντωτού σιδηροδρόμου, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι δύσκολα θα δούμε το ιστορικό τρένο να σφυρίζει ξανά εντός του 2026.

Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος», που βασίζεται σε συνομιλίες με φορείς και εκπροσώπους του τεχνικού κόσμου, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση επαναλειτουργία.

Με δεδομένο ότι το ΤΕΕ αναμένεται να αναλάβει, κατόπιν εντολής του υπουργείου, την εκπόνηση της σχετικής μελέτης -η οποία, μάλιστα, θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της γραμμής από την αρχή έως το τέλος, με πρόταση συγκεκριμένων έργων- καθίσταται σαφές ότι θα απαιτηθεί σημαντικό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη τα πρωτόκολλα ασφαλείας, η εμπειρία από ανάλογες διαδικασίες στο παρελθόν δείχνει ότι η ολοκλήρωση της μελέτης θα χρειαστεί περίπου τέσσερις έως πέντε μήνες.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, το υπουργείο εκτιμάται ότι θα έχει σαφή επιστημονική εικόνα έως τον Σεπτέμβριο:

– Για τα σημεία που εντοπίζονται αυξημένοι κίνδυνοι

– Για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται

– Και για το συνολικό κόστος των έργων

Αλλωστε, αυτή ήταν και η πρόταση του ΤΕΕ κατά τη σύσκεψη: Η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης που θα αποτυπώνει με ακρίβεια την κατάσταση της γραμμής και τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα ακολουθήσει το επόμενο στάδιο, που αφορά την εξεύρεση χρηματοδότησης, την προκήρυξη των έργων και, τελικά, την ανάδειξη αναδόχου.

Οι διαδικασίες αυτές, σε συνδυασμό με τις γνωστές καθυστερήσεις στους δημόσιους φορείς, εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν επιπλέον δύο έως τρεις μήνες, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα προς τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι πρόκειται για την «καρδιά» του χειμώνα, με συχνά έντονα καιρικά φαινόμενα, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο το υπουργείο να ανάψει τότε το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ακόμη και στο ευνοϊκό σενάριο όπου δεν θα υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις -όπως, για παράδειγμα, πρόωρες εκλογές- το πιθανότερο είναι ότι τα απαραίτητα έργα θα ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2027, όταν και θα καταστεί εφικτή η επαναλειτουργία της γραμμής.

Το μόνο ενδεχόμενο για ταχύτερη επιστροφή του ιστορικού τρένου είναι η μελέτη να εντοπίσει περιορισμένα και διαχειρίσιμα «σημεία κινδύνου», τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν με άμεσες και ήπιες τεχνικές παρεμβάσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της γραμμής και να ανοίξει το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι να μην παγιδευτεί εκ νέου η υπόθεση στα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και να κινηθεί με ταχύτητα ο κρατικός μηχανισμός, ώστε το ιστορικό τρένο να σφυρίξει το συντομότερο δυνατό.

