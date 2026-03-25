ΟΦΗ: Τρελά των οπαδών για τον τελικό Κυπέλλου, «έφυγαν» 4.200 μαγικά «χαρτάκια»

Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο ΟΦΗ, που στις 25 Απρίλιου θα βρεθεί σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Παροξυσμός επικρατεί στο στρατόπεδο του κόσμου των Κρητικών, αφού μέσα στο πρώτο 24ωρο από την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων έχουν ήδη εξαντληθεί 4.200 «μαγικά χαρτάκια»!

Συγκεκριμένα, έχουν αγοραστεί 3.600 εισιτήρια ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται και τα 600 από τους επιβάτες των τριών τσάρτερ. Από τις Λέσχες φίλων ΟΦΗ διαχειρίζονται οι θύρες 3-4 και 6-7, αθροιστικής χωρητικότητας 15.00 θέσεων, ενώ sold out είναι όλες οι υπόλοιπες θύρες στο κάτω διάζωμα, όπως επίσης και οι θύρες 14, 17. Παράλληλα, η θύρα 13 προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τις 10 Απριλίου θα πρέπει να έχουν πουληθεί το λιγότερο 6.500 εισιτήρια ώστε να ανοίξουν οι θύρες 53-54 – 55-56, αφού σε αντίθετη περίπτωση τα έξτρα 1.100 εισιτήρια θα πάνε στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



