Οι 10 τηλεοπτικές σειρές με τις πιο ακριβές παραγωγές όλων των εποχών

Υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που έχουν γράψει ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ορισμένες από αυτές όμως, έχουν σίγουρα αφήσει εποχή λόγω του πολύ υψηλού μπάτζετ παραγωγής ανά επεισόδιο που αφιερώνεται στα πρόσωπα που απαρτίζουν το cast, αλλά και σε οτιδήποτε αγγίζει το τελικό αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει τους θεατές στη μικρή οθόνη.

Μάλιστα, αυτά τα μπάτζετ αγγίζουν τόσο τα παραδοσιακά κανάλια (όπως το HBO), όσο και τις streaming υπηρεσίες, όπως το Netflix και το Disney+.

Εάν κάποιος έχει μία γενικότερη εικόνα για τα τηλεοπτικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων, σίγουρα σκέφτεται πως σε αυτή τη λίστα υπάρχει το «Game of Thrones» και πολύ δικαιολογημένα, αφού για κάθε επεισόδιο της θρυλικής σειράς έπεφταν αρκετά εκατομμύρια δολάρια για όλα τα έξοδα παραγωγής. Από το καστ των πρωταγωνιστών μέχρι τα ειδικά εφέ, τα κοστούμια και τα σκηνικά. Συγκεκριμένα, το «Game of Thrones» είχε μπάτζετ που άγγιζε τα 15 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο.

Στην ίδια λίστα των ακριβών παραγωγών συναντάμε το καινούριο «House of Dragon» με κόστος 20 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Τουλάχιστον, αυτά τα λεφτά φαίνεται να έχουν πιάσει τόπο, καθώς οι θαυμαστές της σειράς είναι υπέρ του δέοντος ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, ειδικά με τη χημεία του πρωταγωνιστικού διδύμου Ματ Σμιθ-Έμα Ντ’Άρσι, ενώ σκηνές από τα μέχρι τώρα επεισόδιο γίνονται viral σε εβδομαδιαία βάση μέσα από τα social media και ειδικότερα, μέσα από το TikTok.

Αναλυτικά η λίστα με τι 10 πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές, σύμφωνα με το Stacker:

10. «See» (15 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

9. «The Sandman» (15 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

8. «Game of Thrones» (15 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

7. «House of Dragon» (20 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

6. «The Pacific» (21.7 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

5. «WandaVision» (25 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

4. «The Falcon and the Winter Soldier» (25 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

3. «Hawkeye» (25 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

2. «Stranger Things» (30 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

1. «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (58.1 εκατ. δολάρια/επεισόδιο)

Άλλες τηλεοπτικές σειρές με υψηλό μπάτζετ ανά επεισόδιο είναι επίσης οι: «Sense8», «Marco Polo», «The Big Bang Theory», «Westworld», «Friends», «The Mandalorian» και «The Crown».