Οι 42 Εθνικές ομάδες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ και τα 6 εισιτήρια που αναζητούν κάτοχο

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 48 χώρες

19 Νοέ. 2025 10:20
Pelop News

Η προκριματική φάση για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν σε όλες τις ηπείρους και πλέον είναι γνωστές 42 από τις 48 ομάδες της τελικής φάσης.

Αναλυτικά, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών στη ζώνη της Concacaf (Βόρεια, κεντρική Αμερική και Καραϊβική), Παναμάς, Αϊτή και Κουρασάο πήραν απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 48 ομάδες και μέχρι τώρα έχουν προκριθεί 42 που είναι οι εξής:

-Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ
-UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Σκωτία, Αυστρία
-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.
-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.
-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.
-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία
-CONCACAF: Αϊτή, Κουρασάο, Παναμάς.

Πόσες θέσεις απομένουν;
Με 42 ομάδες ήδη «κλειδωμένες», απομένουν 6 εισιτήρια:

4 θέσεις από τα ευρωπαϊκά playoffs της UEFA

2 θέσεις από τα διηπειρωτικά playoffs

Για τα τέσσερα εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης θα συμμετάσχουν οι 12 δεύτερες των ομίλων αλλά και τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν θέση στα playoffs μέσω του πρόσφατου Nations League.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των 16 ομάδων μοιράστηκαν ως εξής:

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία,

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Οι 12 δεύτερες ομάδες τοποθετήθηκαν στα τρία πρώτα γκρουπ δυναμικότητας με βάση την κατάταξη FIFA, ενώ οι τέσσερις ομάδες από το Nations League μπήκαν στο Pot 4.

Οι αγώνες που βγουν από την κλήρωση της Τρίτης θα είναι μονοί νοκ-άουτ, με ημιτελικούς και τελικούς, και οι νικητές κάθε Path θα εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση για το Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Οι κληρώσεις playoffs του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθούν στη Ζυρίχη, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου (14:00 ώρα Ελλάδας).

Η κλήρωση του Μουντιάλ
Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

