Οι 5+1 σημειώσεις μας από το Προμηθέας 2014-Απόλλων με... φωτογραφίες

Ο Προμηθέας 2014 έκανε το 2-1 νίκες επί του Απόλλωνα κι έχει, πλέον το αβαντάζ για την πρόκριση στα ημιτελικά της National League 1, με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς να πραγματοποιείται στο κλειστό γυμναστήριο των «μελανόλευκων» στην Περιβόλα στις 22 Απριλίου. Φυσικά και η πρόκριση παραμένει ανοικτή, όμως αυτήν τη στιγμή το λεγόμενο… «μομέντουμ», όπως το λένε στο χωριό μας, ανήκει στους πιτσιρικάδες του Γιάννη Ντάγιου.

Ποιες είναι, όμως, οι 5+1 σημειώσεις που κρατήσαμε από το υπέροχο – αν είσαι φίλαθλος – κι ακατάλληλο – αν είσαι καρδιακός – παιχνίδι που κρίθηκε στο έξτρα 5λεπτο στο κατάμεστο από κόσμο «Promitheas Park»;

1) Η μονομαχία Κιόσα και Κώττα στο «ζωγραφιστό» θύμισε… Ολάζουον εναντίον Γιούιν από παλιές καλές ΝΒΑ εποχές. Νικητής στα σημεία (και σε αριθμό καρφωμάτων) αναδείχθηκε ο παίκτης του Προμηθέα 2014, ο οποίος αν δουλέψει το καλοκαίρι και παραμείνει προσγειωμένος, δεν αποκλείεται να τον δούμε (εσωτερική) μεταγραφή στην… ΚΑΕ! Αλλά και ο Κώττας ήταν συγκινητικός και κέρδισε δίκαια το χειροκρότημα όλων των μπασκετικών.

2) Με τη λήξη του αγώνα ήρθε κόσμος στα δημοσιογραφικά και μας ρωτούσε ποιος είναι αυτός ο παίκτης του Προμηθέα 2014 με το Νο 19. Οπως καταλάβατε ο Κομνιανίδης δεν ήταν μόνο ο MVP της αναμέτρησης. Εκλεψε τις καρδιές των μπασκετικών κι έκανε μια… χαψιά (ας μας επιτραπεί η έκφραση) τους Σταμάτη, Τζόλο και Ζούμπο, οι οποίοι αν δεν σηκώσουν το… γάντι, η σεζόν θα λήξει πρόωρα για τον Απόλλωνα.

3) Ζώνη κι… Αγιος ο Θεός ο Γιάννης Ντάγιος, δίδυμο ψηλών για… 40΄ ο Ντίνος Καλαμπάκος. Οι δυο… σκακιστές επέμειναν μέχρι τέλους στα πλάνα τους και δικαιώθηκαν αμφότεροι, καθώς επί της ουσίας το ντέρμπι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Βέβαια, στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο κόουτς του Απόλλωνα μπερδεύτηκε και είπε ότι η ομάδα του προηγήθηκε με 70-62 λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, ενώ είχε συμβεί το αντίθετο. Δικαιολογημένος είναι πάντως, καθώς οι σφυγμοί χτύπαγαν κόκκινο μετά από τέτοια ματσάρα!

4) Ο μπαμπάς Δενδής υπήρξε παικτάρας, ο γιός, όμως, μπορεί να τον ξεπεράσει (έστω κι αν παίζει σε άλλη θέση), αρκεί φυσικά να συνεχίσει τη δουλειά και να παραμείνει ταπεινός. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, στο οποίο «σκότωσε» τους «μελανόλευκους» με τα φαρμακερά του τρίποντα από την περιφέρεια. Εξαιρετικός από τα 6.75μ. ο Παπαφωτίου του Απόλλωνα, φοβερός σουτέρ και ο Πρέκας του Προμηθέα 2014, όμως τον Δενδή τον έχουν ήδη… επικηρύξει στην Περιβόλα!

5) Ο Προμηθέας 2014 στην αθλητικότητα, στην αλτικότητα, στην έκρηξη στο ανοικτό γήπεδο υπερτερεί σαφέστατα του Απόλλωνα. Κι αν αυτό το σχόλιο μπορεί να δυσαρεστήσει κάποιους, ζητάμε ταπεινά συγγνώμη, μακάρι να μπορούσαμε να το πάρουμε πίσω, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε έμπρακτα αντεπιχειρήματα. Οι «μελανόλευκοι» είναι (ίσως) καλύτεροι στη ρακέτα, αλλά απόψε δεν πήραν καμία βοήθεια από παίκτες-κλειδιά όπως π.χ. ο Χείλαρης. Ακόμη κι ο Κίερ δεν είναι ας πούμε… Ράιαν Αλεν για να δώσει την έξτρα ενέργεια στα δύσκολα στον Απόλλωνα, καθώς προφανώς είναι επηρεασμένος από τους τραυματισμούς του. Και μιας και ο λόγος για τον Αλεν (τον Αμερικανό γκαρντ-φόργουορντ της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), ο προπονητής του, ο Κώστας Ρουμελιώτης κατασκόπευσε απόψε στον Καστελλόκαμπο όλα όσα ήθελε και από τον Προμηθέα 2014 και από τον Απόλλωνα ενόψει… ημιτελικών.

Τέλος, ως ΥΓ: Η τελευταία σημείωση που καταγράψαμε αφορά την τοξικότητα. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα νικήσει. Και κανείς δεν θα νικάει για πάντα! Κατανοητά, ως προς έναν βαθμό, τα mind games – ακόμη κι αυτά που διαβάσαμε με μεγάλη μας έκπληξη το πρωινό της ημέρας του αγώνα… – αλλά καθόλου αποδεκτές οι ύβρεις (ευτυχώς από λίγους) προς 20χρονα παιδιά που κατευθύνονται στα αποδυτήρια, μόνο και μόνο επειδή νίκησαν. Ακόμη και οι αστυνομικοί κοιτούσαν απορημένοι τις εικόνες… Ας κρατήσουμε, λοιπόν, τη γιορτή κι ας διώξουμε μακριά αυτούς που τη χαλάνε!

To be continued…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



