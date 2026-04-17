Οι 8 καλύτερες παραλίες της Λέσβου: Από την Πέτρα στον Μόλυβο και τον Άγιο Ερμογένη

Στη Λέσβο οι περισσότερες παραλίες είναι οργανωμένες, αλλά είναι τόσο μεγάλες που διαθέτουν και κομμάτια χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες για όλους όσοι και όσες θέλουν να ζήσουν μια πιο αυθεντική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Επιλέξαμε τις 8 καλύτερες και σας τις παρουσιάζουμε:

Παραλία Πέτρας

Βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Πέτρα, αυτή η εκπληκτική παραλία διαθέτει ένα μείγμα από χρυσή άμμο και βότσαλα και προσφέρει ένα εντυπωσιακό σκηνικό για ηλιοθεραπεία και κολύμπι. Απολαύστε μια χαλαρή βόλτα κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου που είναι γεμάτος με καφέ και ταβέρνες, που προσφέρουν τοπική κουζίνα. Μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας στην κορυφή βράχου, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω μιας ελικοειδούς σκάλας και προσφέρει εκπληκτική πανοραμική θέα στη γύρω περιοχή.

Παραλία Σκάλα Ερεσού

Η παραλία Σκάλα Ερεσού βρίσκεται στη δυτική ακτή της Λέσβου και είναι ένα καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης και τους παραθεριστές που αναζητούν ηρεμία. Περιτριγυρισμένη από καταπράσινους λόφους, αυτή η αμμώδης παραλία έχει μεγάλη έκταση, επιτρέποντας άπλετο χώρο για χαλάρωση. Εξερευνήστε τα τοπικά μπαρ της παραλίας ή επιδοθείτε σε δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ, όπως windsurfing και paddleboarding. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η παραλία Χρούσος, χωρίς ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ωραία παχιά άμμο.

Παραλία Βατερά

Με τη φαινομενικά ατελείωτη χρυσαφένια αμμουδιά της, η παραλία των Βατερών είναι η μεγαλύτερη παραλία της Λέσβου, που εκτείνεται σε μήκος περίπου οκτώ χιλιομέτρων. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού και είναι ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια ήσυχη απόδραση, με κρυστάλλινα νερά και γραφικό τοπίο. Με τόσο μεγάλο μήκος θα βρείτε κάτι για εσάς: από ξαπλώστρες και ομπρέλες σε beach bar μέχρι πιο απομονωμένα και ήσυχα σημεία.

Παραλία Τάρτι

Η παραλία Τάρτι είναι ένα κρυφό στολίδι που χαρακτηρίζεται από την ανέγγιχτη ομορφιά και την ηρεμία της. Έχει χρυσή άμμο, ψιλό βότσαλο και γαλαζοπράσινα νερά που δημιουργούν ένα γραφικό σκηνικό. Τα νερά είναι ρηχά και ιδανικά για παιδιά, ενώ διαθέτει και οργανωμένο κομμάτι.

Παραλία Αγίου Ισιδώρου

Κοντά στο Πλωμάρι, η παραλία του Αγίου Ισιδώρου είναι ένας δημοφιλής προορισμός, γνωστός για την απαλή χρυσή άμμο και τα καθαρά τιρκουάζ νερά. Μετά από μια μέρα με βουτιές και κολύμπι, χαλαρώστε σε μια από τις παραθαλάσσιες ταβέρνες ή επιλέξτε το κοντινό Πλωμάρι για θαλασσινούς μεζέδες και το περίφημο ούζο που παράγεται εδώ.

Παραλία Άγιος Ερμογένης

Η παραλία του Αγίου Ερμογένη βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Μυτιλήνη (13 χλμ) και περιβάλλεται από πυκνό πευκοδάσος. Έχει χρυσή, ψιλή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και βράχια κοντά στο κύμα που προσφέρουν σκιά.

Παραλία Μόλυβος

Η μεγάλη παραλία του Μόλυβου έχει εκπληκτική θέα στο μεσαιωνικό κάστρο και τα πολύχρωμα παραδοσιακά σπίτια του οικισμού. Διαθέτει καφέ, ταβέρνες, beach bar αλλά και δυνατότητα για κάθε είδους water sport.

Παραλία Ανάξου

Η παραλία της Ανάξου είναι ένας οικογενειακός προορισμός με ρηχά νερά και μαλακή άμμο, που την καθιστά ιδανική για παιδιά. Είναι επίσης ωραίο σημείο για να δείτε το ηλιοβασίλεμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



