Οι αγρότες κόβουν τη χώρα στα δύο πριν την Πρωτοχρονιά – Πού έχει μπλόκα

Το ρήγμα ήρθε από την Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν ορισμένα μπλόκα αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από την κοινή γραμμή και να ζητήσουν σύμπλευση προκειμένου να υπάρξει άμεσα διάλογος και διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

28 Δεκ. 2025 11:59
Pelop News

Με το πρώτο ρήγμα στο εσωτερικό μέτωπο των μπλόκων να είναι σαφές συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, που αναμένεται ότι θα κορυφωθούν αύριο, πριν υπάρξει και πάλι παύση ανάπαυλα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Το ρήγμα ήρθε από την Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν ορισμένα μπλόκα αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από την κοινή γραμμή και να ζητήσουν σύμπλευση προκειμένου να υπάρξει άμεσα διάλογος και διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Ωστόσο, οι αγρότες που βρίσκονται στο στρατηγείο της Πανελλαδικής Επιτροπής στη Νίκαια, εμμένουν στη σκληρή γραμμή, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή αποδυναμώνει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Κλειστά αύριο και τα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα

Παράλληλα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ωστόσο από το Σάββατο έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα. Αύριο θα κλείσει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Προμαχώνας
Κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα του τελωνείου του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ελεύθερη θα είναι για όλα τα οχήματα η διέλευση την παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα από την πλευρά της Βουλγαρίας, καθώς υπάρχουν αναφορές για ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Κλειστός ο κόμβος της Εγλυκάδας στην Αχαΐα

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν χθες το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

