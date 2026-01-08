Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα

Η κυβέρνηση εξέπεμψε «σήμα συνεννόησης» με τον αγροτικό κόσμο της χώρας, μέσω του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε χθες, όμως η κατάσταση όχι μόνο δεν φαίνεται να εκτονώνεται, αλλά αντίθετα δείχνει ότι οδηγούμαστε σε μια νέα κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών, δεύτερη πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο και «τελεσίγραφο» των αγροτών για απευθείας συνάντηση με τον ίδιον τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Ζητάμε δικαιοσύνη, όχι ελεημοσύνη»

«Η κυβέρνηση προσπάθησε χθες να μας πείσει ότι στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι πρόχειρα, εφήμερα και δεν λύνουν κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Είναι μέτρα ”για το σήμερα”, χωρίς καμία σκέψη για το αύριο». Αυτό ήταν το σχόλιο του αναπληρωτή γραμματέα του Τομέα Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπαχριστόπουλου, για το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους αγροκτηνοτρόφους. Και ο Γ. Παπαχριστόπουλος πρόσθεσε τα εξής: «Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επικροτεί τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, όπως η Mercosur, που θα χτυπήσουν κατευθείαν την ελληνική παραγωγή. Αντί να προστατεύσει τον κόπο του Ελληνα αγρότη, ανοίγει την πόρτα σε φθηνά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας από τη Λατινική Αμερική, ρίχνοντας τις τιμές και το εισόδημα στην ελληνική ύπαιθρο. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή πολιτική για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να καλλιεργήσουν τη γη τους με αξιοπρέπεια. Μόνο υποσχέσεις, επιδόματα και ”μπαλώματα”, που τελειώνουν μόλις σβήσουν τα φώτα της επικαιρότητας. Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά ελεημοσύνη. Ζητά δικαιοσύνη, στήριξη και ένα καθαρό σχέδιο για να μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του. Και αυτό, η κυβέρνηση ούτε το θέλει ούτε το μπορεί».