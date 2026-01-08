Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα

Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα Κρίμες ώρες και κίνδυνος κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αγροτών
08 Ιαν. 2026 10:00
 Η κυβέρνηση εξέπεμψε «σήμα συνεννόησης» με τον αγροτικό κόσμο της χώρας, μέσω του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε χθες, όμως η κατάσταση όχι μόνο δεν φαίνεται να εκτονώνεται, αλλά αντίθετα δείχνει ότι οδηγούμαστε σε μια νέα κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών, δεύτερη πανελλαδική διάσκεψη το σαββατοκύριακο και «τελεσίγραφο» των αγροτών για απευθείας συνάντηση με τον ίδιον τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαμηνύει στους αγροκτηνοτρόφους «να ανοίξουν τους δρόμους» και «να προσέλθουν σε διάλογο με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα». Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν χθες βράδυ ότι ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, χθες σημειώθηκε νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τσαβέλλα, ο οποίος με παραγγελία του προς τους εισαγγελείς Εφετών της χώρας, τους ζητεί να παρεμβαίνουν άμεσα για τη διακρίβωση αδικημάτων όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών, αλλά και να εξακριβώνουν τα στοιχεία των δραστών με «την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως». Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη: «Το κράτος δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο».

ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή και στην περιοχή μας και χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν χθες με κλούβες, γερανοφόρα οχήματα, περιπολικά και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, η οποία αποτελεί βασικό στόχο των (πιθανών) κινητοποιήσεων. Το ίδιο ισχύει, όμως, και για το λιμάνι της Πάτρας, το οποίο, επίσης φυλάσσεται, καθώς δεν αποκλείεται μια αιφνιδιαστική επιχείρηση κατάληψής του. Οι αγρότες της περιοχής είχαν συνέλευση μέχρι αργά χθες για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

ΟΙ ΕΞΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ποιες ήταν, όμως, οι 6 παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση; Αναλυτικά ανακοινώθηκαν:

– Η αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ-80 εκατ. ευρώ υπέρ των κτηνοτρόφων και 80 εκατ. ευρώ υπέρ βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών.

– Η θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και την αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

– Η επέκταση του αγροτικού τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

– Η δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026.

– Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δις ευρώ.

– Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Ζητάμε δικαιοσύνη, όχι ελεημοσύνη»

Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα

Γιώργος Παπαχριστόπουλος

«Η κυβέρνηση προσπάθησε χθες να μας πείσει ότι στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι πρόχειρα, εφήμερα και δεν λύνουν κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Είναι μέτρα ”για το σήμερα”, χωρίς καμία σκέψη για το αύριο». Αυτό ήταν το σχόλιο του αναπληρωτή γραμματέα του Τομέα Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπαχριστόπουλου, για το πακέτο στήριξης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους αγροκτηνοτρόφους. Και ο Γ. Παπαχριστόπουλος πρόσθεσε τα εξής: «Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επικροτεί τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, όπως η Mercosur, που θα χτυπήσουν κατευθείαν την ελληνική παραγωγή. Αντί να προστατεύσει τον κόπο του Ελληνα αγρότη, ανοίγει την πόρτα σε φθηνά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας από τη Λατινική Αμερική, ρίχνοντας τις τιμές και το εισόδημα στην ελληνική ύπαιθρο. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή πολιτική για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να καλλιεργήσουν τη γη τους με αξιοπρέπεια. Μόνο υποσχέσεις, επιδόματα και ”μπαλώματα”, που τελειώνουν μόλις σβήσουν τα φώτα της επικαιρότητας. Ο αγροτικός κόσμος δεν ζητά ελεημοσύνη. Ζητά δικαιοσύνη, στήριξη και ένα καθαρό σχέδιο για να μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του. Και αυτό, η κυβέρνηση ούτε το θέλει ούτε το μπορεί».

 

 

