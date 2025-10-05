Οι αιώνια έφηβοι/απόφοιτοι 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών το γιόρτασαν ΦΩΤΟ

Τέσσερις δεκαετίες μετά και το τελευταίο κουδούνι για τους απόφοιτους του 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών, ξανακτύπησε στο cafe rest bar PASO DOBLE στην Πάτρα. Οι παλιοί συμμαθητές αντάμωσαν ξανά και το ταξίδι στο παρελθόν ξεκίνησε με αναμνήσεις από τα μαθητικά τα χρόνια, γέλια, μουσική, γλυκά, κέφι, νοσταλγία, συγκίνηση.

Ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών επαίνων στους συμμετέχοντες, ευχές που αποτυπώθηκαν σε λεύκωμα και υποσχέσεις για νέες συναντήσεις στο μέλλον και δημιουργία νέων αναμνήσεων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



