Οι αιώνια έφηβοι/απόφοιτοι 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών το γιόρτασαν ΦΩΤΟ

Οι παλιοί συμμαθητές αντάμωσαν ξανά και το ταξίδι στο παρελθόν ξεκίνησε με αναμνήσεις από τα μαθητικά τα χρόνια, γέλια, μουσική, γλυκά, κέφι, νοσταλγία, συγκίνηση.

05 Οκτ. 2025 17:16
Pelop News

Τέσσερις δεκαετίες μετά και το τελευταίο κουδούνι για τους απόφοιτους του 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών, ξανακτύπησε στο cafe rest bar PASO DOBLE στην Πάτρα. Οι παλιοί συμμαθητές αντάμωσαν ξανά και το ταξίδι στο παρελθόν ξεκίνησε με αναμνήσεις από τα μαθητικά τα χρόνια, γέλια, μουσική, γλυκά, κέφι, νοσταλγία, συγκίνηση.

Ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών επαίνων στους συμμετέχοντες,  ευχές που αποτυπώθηκαν σε λεύκωμα και υποσχέσεις για νέες συναντήσεις στο μέλλον και δημιουργία νέων αναμνήσεων.

