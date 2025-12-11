Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων

Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η Ακαδημία των Σπορ φιλοξενεί την ομάδα του Ιδομενέα Γαλατά Χανίων, το Σάββατο στις 13:00 στο κλειστό γυμναστήριο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι.

Η ομάδα της Πάτρας θα δώσει το τελευταίο της αγώνα για το 2025, μιας και μετά υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος για τις εορτές των Χριστουγέννων.

Οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από προσεκτικοί, διότι η απώλεια των βαθμών από τις τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες την έχουν κάνει να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με ακόμη δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν και αυτές την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία.

Πριν την έναρξη του αγώνα ο σύλλογος θα βραβεύσει τον αθλητή Νικόλαο Δεμίρη για την 7ετή προσφορά του στην ομάδα.

Ο Δεμίρης είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Σερρών το 2001 και κάτοχος μεταπτυχιακού στο φαρμακευτικό μάρκετινγκ.

Ως αθλητής στο χάντμπολ ξεκίνησε στον Α.Π.Σ. Ολυμπιακό Πατρών, στην συνέχεια αγωνίστηκε στον Α.Ο. Σερρών από το 1996-2001, στον Μινώταυρο Πατρών (Α1 2007-08), στο Σεριφάτο Αιγίου, στον Πήγασο Αιγίου (Α1 εθνική το 2012-13) και κατόπιν για 7 χρόνια στην Α.Ε.Π. Ακαδημία των Σπορ.

Ο έφορος του τμήματος Δημήτριος Ευθυμίου δηλώνει: «Παρά το ακατάλληλο της ώρας έναρξης (στις 13:00) δεν γινόταν όμως διαφορετικά μιας και η ομάδα από τα Χανιά πρέπει το ίδιο βράδυ να πάρει το καράβι επιστροφής για Κρήτη, καλούμε τους φιλάθλους μας να μας ενισχύσουν, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο βαθμούς της νίκης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



