Οι Ανδρες της ΝΕΠ δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη

Δύσκολη αποστολή κι ένα κουραστικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη περιμένει την Κυριακή 30/11 την Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ στο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Α2 Εθνικής με αντίπαλο τον Αρη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, με ώρα έναρξης τις 15.00 και η ομάδα του Μάκη Λυκούδη θα παραταχθεί χωρίς πέντε βασικούς της παίκτες, τον τραυματία Γιαννακόπουλο, τον Τσαγρή λόγω οικογενειακού προβλήματος, τον Καραϊσκο που έχει κάνει ράμματα και δεν μπορεί να βουτήξει ακόμη στην πισίνα, τον Αλεβίζο, ο οποίος έχει υποχρεώσεις ως προπονητής των ηλικιακών ομάδων του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και τον Ιρανό Πέιμαν Ασάντι, καθώς απομένουν κάποιες ακόμη τελευταίες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες για την ανακοίνωσή του.

«Εχουμε πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε μια από τις ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στο φετινό πρωτάθλημα», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε: «Εχουμε πολλές απουσίες και ένα μακρινό ταξίδι, όμως θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό».

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Κραβαρίτης και Αγγελίδης.

