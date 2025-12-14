Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα από τον ισχυρό ΝΑΟ Κέρκυρας

Την ήττα με 18-11 από τον ΝΑΟ Κέρκυρα, εκτός έδρας, γνώρισε η ΝΕΠ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.

Τα «δελφίνια» που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Γιαννακόπουλο και τον Πεϊμαν Ασάντι (δεν έχει εκδοθεί ακόμη δελτίο), υποκλίθηκαν σε μια ανώτερη αγωνιστικά ομάδα, αν και προβλημάτισαν με την απόδοσή τους. Διαιτητές: Σπανούδης-Χατζηγούλας. Τα 8λεπτα: 4-5, 8-2, 1-2, 5-2. Τα γκολ του ΝΑΟ Κέρκυρας πέτυχαν οι Μπρούτσος 2, Γκαράνης 3, Χατζηστεφάνου 2, Παπαβασιλείου 2, Βέκκος 3 και Τίγκας 6.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Βαλουξής 1, Περίδης 3, Φυτάλης 1, Βέλιος 1, Καραϊσκος 1, Τσαγρής, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης 3, Μουσας 1, Γουρδούπης, Αλεβίζος, Σαλπόγλου, Τσίπης, Αβράμης.

«Ηταν μια ήττα εντός προγράμματος από μια πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο ΝΑΟ Κέρκυρας έχει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που έχει διαφορετικούς στόχους από εμάς», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Δυστυχώς εμείς παρουσιάσαμε μια κακή εικόνα στην αναμέτρηση. Πλέον, στοχεύουμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι την Τετάρτη με τον Ηρακλή εντός έδρας. Θέλουμε να παίξουμε πολύ καλύτερα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



