Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα από τον ισχυρό ΝΑΟ Κέρκυρας

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ ηττήθηκε στην Κέρκυρα από τον εκεί ισχυρό ΝΑΟΚ, πραγματοποιώντας άσχημη εμφάνιση.

Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα από τον ισχυρό ΝΑΟ Κέρκυρας Ηττα στην Κέρκυρα για τους Ανδρες της ΝΕΠ
14 Δεκ. 2025 16:49
Pelop News

Την ήττα με 18-11 από τον ΝΑΟ Κέρκυρα, εκτός έδρας, γνώρισε η ΝΕΠ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο.
Τα «δελφίνια» που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Γιαννακόπουλο και τον Πεϊμαν Ασάντι (δεν έχει εκδοθεί ακόμη δελτίο), υποκλίθηκαν σε μια ανώτερη αγωνιστικά ομάδα, αν και προβλημάτισαν με την απόδοσή τους. Διαιτητές: Σπανούδης-Χατζηγούλας. Τα 8λεπτα: 4-5, 8-2, 1-2, 5-2. Τα γκολ του ΝΑΟ Κέρκυρας πέτυχαν οι Μπρούτσος 2, Γκαράνης 3, Χατζηστεφάνου 2, Παπαβασιλείου 2, Βέκκος 3 και Τίγκας 6.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Βαλουξής 1, Περίδης 3, Φυτάλης 1, Βέλιος 1, Καραϊσκος 1, Τσαγρής, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης 3, Μουσας 1, Γουρδούπης, Αλεβίζος, Σαλπόγλου, Τσίπης, Αβράμης.
«Ηταν μια ήττα εντός προγράμματος από μια πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο ΝΑΟ Κέρκυρας έχει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που έχει διαφορετικούς στόχους από εμάς», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Δυστυχώς εμείς παρουσιάσαμε μια κακή εικόνα στην αναμέτρηση. Πλέον, στοχεύουμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι την Τετάρτη με τον Ηρακλή εντός έδρας. Θέλουμε να παίξουμε πολύ καλύτερα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:14 Φωτήλας στον αγιασμό του σταθμού υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας: «Πού είναι ο δήμαρχος; Αυτό είναι το πρόβλημα…»
17:04 Γκέλα για Θυελλα Πατρών και ισοπαλία με Πανθουριακό
17:02 Απογοήτευσε η Παναχαϊκή, σοκ για τον Παναιγιάλειο, δύσκολα η Θύελλα
17:00 Ξενοδοχειακή άνθηση στην Πάτρα – Επενδυτές ψάχνονται για αγορές
16:53 Οι «Προμηθίνες» ηττήθηκαν από τον Ιωνικό ΝΦ
16:49 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα από τον ισχυρό ΝΑΟ Κέρκυρας
16:48 «Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ»: Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη οι απολογίες – κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση
16:39 Ετοιμάζουν νέα «επίθεση» οι πολίτες για Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι
16:33 Κακοποίηση ανηλίκων: Χιλιάδες Ούγγροι στους δρόμους κατά του Ορμπαν
16:28 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας
16:21 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης
16:17 Σπ. Τσιρώνης στη Βουλή: Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας υποφέρει
15:58 Τέμπη: Με 3 μήνες καθυστέρηση τα πορίσματα για την πυρασφάλεια των βαγονιών
15:51 Αχαϊα: Θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες
15:51 Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή, ισοφαρίστηκε ο Παναιγιάλειος
15:46 Κουτσούμπας σε μπλόκα αγροτών: Κλιμακώστε τον αγώνα σας. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση
15:41 Δείτε το απίστευτο μπόνους που έδωσε η Σουίφτ στους συνεργάτες της ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ανδρέας Φίλιας για τη νέα ΚΑΠ: «Θέλουμε τον αγρότη συνδιαμορφωτή»
15:22 Ο Φωτήλας στον αγιασμό του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Αχαϊας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:15 Hλεία: Ο Βασίλης Γιαννόπουλος είναι ο νεκρός που βρέθηκε από κυνηγό…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ