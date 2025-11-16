Οι Ανδρες της ΝΕΠ με το δεξί στην Α2 Εθνική – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Με το δεξί μπήκε η ΝΕΠ στην Α2 Εθνική Ανδρών του πόλο, καθώς νίκησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τη Νίκη Βόλου με σκορ 16-11.



“Είμαστε μια άκρως νεανική και άπειρη ομάδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά κατάφεραν να διαχειριστούν την πίεση του αγώνα, ειδικά οταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 8-5”, δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: “Κάθε νίκη στην πρεμιέρα είναι σημαντική. Το πρωτάθλημα εχει πολύ δρόμο και πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Είναι λογικό λόγω της απειρίας μας να έχουμε σκαμπανεβάσματα φέτος στην απόδοσή μας και πάνω σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μαχητικότητά τους, ειδικά στις δύσκολες στιγμές του αγώνα”. Διαιτητές: Κουρτίδης-Ζεκάι. Τα 8λεπτα: 5-4, 1-4, 5-1, 5-2. Τα γκολ της Νίκης Βόλου πέτυχαν οι Δανιήλ 1, Γκανάτσιος 4, Σαραγγανίδας 1, Π. Γλούμης 1, Δ. Γλούμης 3, Νικηφορίδης 1.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Βαλουξής 2, Περίδης 5, Φυτάλης, Βέλιος 3, Καραΐσκος 1, Τσαγρής 1, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης 1, Μουσάς, Γουρδούπης 3, Σαλπόγλου, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αβράμης.

