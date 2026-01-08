Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ θα παίξει την Κυριακή 11/1 με αντίπαλο την Ηλιούπολη στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη Οι Ανδρες της ΝΕΠ επιστρέφουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις
08 Ιαν. 2026 11:11
Pelop News

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με τη «ναυμαχία» με αντίπαλο την Ηλιούπολη την Κυριακή (17.00) στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».
«Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής λόγω εορτών», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Ο αντίπαλός μας είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους. Ολες οι ομάδες είναι εκτός ρυθμού εξαιτίας της αγωνιστικής αποχής, όμως εμείς από την πλευρά μας θα παλέψουμε στην πισίνα, όπως κάνουμε, άλλωστε, σε όλα τα παιχνίδια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:53 Καιρός: Για δύο ψυχρά μέτωπα εξπρές με χιόνια προειδοποιεί ο Μαρουσάκης
11:26 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
11:11 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη
11:10 Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος
11:00 Από αύριο και πάλι Λαϊκές Αγορές: Πήραν διαβεβαιώσεις, αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις
10:56 Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:50 Ο Προμηθέας ισοφαρίζει τη Σαλόν και ξαναπάει στη Γαλλία
10:47 Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας στον Peloponnisos FM 103,9 – Οι νέες μεγάλες συμμετοχές
10:46 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απάτη με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ
10:41 Λίβανος: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης αφοπλισμού Χεζμπολάχ νότια του Λιτάνι
10:27 Χατζηδάκης για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής
10:22 Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ
10:14 Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα
10:08 Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο
10:05 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι
10:00 Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα
9:51 Τραμπ – Πέτρο: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις απειλές
9:48 Η Eνωση Γονέων Πάτρας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
9:43 Τσιάρας: «Τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ