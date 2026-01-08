Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με τη «ναυμαχία» με αντίπαλο την Ηλιούπολη την Κυριακή (17.00) στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

«Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής λόγω εορτών», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Ο αντίπαλός μας είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους. Ολες οι ομάδες είναι εκτός ρυθμού εξαιτίας της αγωνιστικής αποχής, όμως εμείς από την πλευρά μας θα παλέψουμε στην πισίνα, όπως κάνουμε, άλλωστε, σε όλα τα παιχνίδια».

