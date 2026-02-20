Οι άνδρες του ΝΟΠ άντεξαν ένα ημίχρονο, ήττα από Γλυφάδα

Ένα ημίχρονο άντεξέ η ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εντός έδρας με 17-11 από την Γλυφάδα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Β΄ Φάσης της water polo league.

Η πατρινή ομάδα που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Παπαχριστόπουλο και είχε αρκετούς παίκτες με ίωση, έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα και προηγήθηκε με 3-0.

Η Γλυφάδα αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Δερμιτζάκη ισοφάρισε σε 4-4 κάνοντας το 6-4 στο τέλος του ημίχρονου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του ΝΟΠ είχε πρόβλημα απέναντι στην πολύ καλή άμυνα της Γλυφάδας, δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο και την ίδια ώρα η αθηναϊκή ομάδα έκανε πολύ καλή εμφάνιση, είχε πολύ καλό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 11-7 και 13-8.

Στο τέλος, ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης έδωσε χρόνο συμμετοχής στους μικρούς οι οποίοι πήραν εμπειρίες ενόψει της συνέχειας.

Από την Γλυφάδα κορυφαίος ο Δερμιτζάκης που σημείωσε 5 γκολ, ενώ οι Μαυράκης και Γιαννόπουλος πρόσθεσαν από 4 τέρματα ο καθένας.

Τα 8λεπτα: 3-2, 4-6, 7-11, 11-17.

