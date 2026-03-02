Οι άνδρες του ΝΟΠ φουλάρουν για Υδραϊκό

Από την στιγμή που υπήρχε δράση το Σαββατοκύριακο στο final-4 Κυπέλλου, δεν υπήρξε δράση στο πρωτάθλημα και οι μάχες θα γίνουν το Σάββατο, όπου ο ΝΟΠ αντιμετωπίζει εκτός έδρας, τον Υδραϊκό.

Φυσικά η αποστολή των «δαιμόνων» είναι ιδιαίτερη δύσκολη απέναντι σε μια ομάδα που έχει κάνει πολύ καλή πορεία στην Α΄ φάση του πρωταθλήματος και δεν είναι τυχαίο ότι στην 1η θέση του ομίλου των αδυνάτων.

Παρολαυτά το σύνολο του Κουνδουράκη θα προσπαθήσει να δείξει αγωνιστική βελτίωση ενόψει των κρίσιμων αγώνων που έρχονται και που θα κρίνουν πολλά για την μάχη της παραμονής.

Η προετοιμασία των “δαιμόνων” θα συνεχιστεί σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο, όπου και θα ανακοινωθεί η αποστολή ενόψει του αγώνα της Τετάρτης.

