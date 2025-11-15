Οι άνθρωποι που κοιμούνται το μεσημέρι δεν είναι τεμπέληδες – Τι δείχνει η ψυχολογία

Ο απογευματινός ύπνος δεν είναι αδυναμία, είναι επιστήμη. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι κάνουν τη σιέστα καθημερινή συνήθεια έχουν πιο ισορροπημένη ψυχολογία, καλύτερη μνήμη και μεγαλύτερη αντοχή στο στρες.

Οι άνθρωποι που κοιμούνται το μεσημέρι δεν είναι τεμπέληδες - Τι δείχνει η ψυχολογία
15 Νοέ. 2025 23:59
Pelop News

Κάποτε θεωρούσαμε πως όσοι κοιμούνται μετά το μεσημεριανό «χάνουν τη μέρα». Σήμερα, η ψυχολογία αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο: ο καθημερινός απογευματινός ύπνος είναι δείγμα ευφυΐας και φροντίδας του εαυτού. Οι άνθρωποι που αφιερώνουν έστω και 20 λεπτά για να ξεκουραστούν, απολαμβάνουν καλύτερη ψυχική υγεία, αυξημένη δημιουργικότητα και μακροζωία.

Οι 7 «μαγικές» ιδιότητες των ανθρώπων που κοιμούνται το μεσημέρι

  • Καλύτερη διαχείριση του στρες: Ο σύντομος ύπνος δρα σαν «κουμπί παύσης» για τον εγκέφαλο, επαναφέρει την ψυχραιμία και μειώνει τις ορμόνες του στρες.
  • Καλύτερη μνήμη και μάθηση: Μελέτες δείχνουν ότι ο ύπνος μετά το φαγητό ενισχύει τη συγκέντρωση και βοηθά στη μετατροπή της πληροφορίας σε μόνιμη γνώση.
  • Μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: Το μυαλό συνδυάζει ασυνείδητα ιδέες και εμπειρίες – γι’ αυτό οι λύσεις έρχονται «στον ύπνο μας».
  • Καλύτερη διάθεση: Ο ύπνος αυξάνει τη σεροτονίνη, χαρίζοντας ευεξία και συναισθηματική σταθερότητα.
  • Περισσότερη ενέργεια και παραγωγικότητα: Μόλις 10 λεπτά ύπνου αρκούν για ώρες αυξημένης εγρήγορσης και καθαρής σκέψης.
  • Βελτιωμένη φυσική υγεία: Οι σιέστες μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και βοηθούν στην ανάκαμψη του οργανισμού.
  • Καλύτερη γνωστική λειτουργία συνολικά: Ένας ξεκούραστος εγκέφαλος είναι πιο δημιουργικός, συγκεντρωμένος και αποτελεσματικός.

Ο απογευματινός ύπνος δεν είναι απλώς πολυτέλεια – είναι στρατηγική επιβίωσης σε μια εποχή υπερκόπωσης. Όπως λέει ο νευροεπιστήμονας William Dement του Stanford, «ο ύπνος είναι ίσως ο πιο σημαντικός δείκτης μακροζωίας – πιο σημαντικός κι από το αν καπνίζετε ή ασκείστε».

Οπότε την επόμενη φορά που θα σας πάρει ο ύπνος μετά το φαγητό, μην απολογηθείτε. Δεν τεμπελιάζετε· επενδύετε στην ευφυΐα, την υγεία και την ψυχική σας ηρεμία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Οι άνθρωποι που κοιμούνται το μεσημέρι δεν είναι τεμπέληδες – Τι δείχνει η ψυχολογία
23:40 Η τέχνη έσπασε τα νεύρα του: Viral πτώση Ιταλού πολιτικού πάνω σε βιτρό του 1932 ΒΙΝΤΕΟ
23:20 Τα πόδια «μιλούν» για την καρδιά: Τα σημάδια που προειδοποιούν για καρδιοπάθεια και διαβήτη
23:00 Ξεσηκωμός για τον Διαβήτη: Πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ
22:40 Πέμη Ζούνη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι κατεστραμμένος και διαλυμένος – Πληρώνει και θα πληρώνει το τίμημα»
22:20 Ο ύπνος «προδίδει» την Πάρκινσον: Πώς τα ανήσυχα όνειρα και το φύλο προειδοποιούν για τον εκφυλισμό του εγκεφάλου
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
22:00 Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
21:48 «Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου»: Ο Πάνος Ρούτσι συγκλόνισε στο Πολυτεχνείο μιλώντας για τον γιο του, Ντένις, και τα Τέμπη
21:36 Μυστήριο στη Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή
21:29 Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή
21:24 «Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
21:12 Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο
21:12 Οργή για το «κυνήγι της Πεντέλης»: Φιλοζωικές καταγγέλλουν μαζική θανάτωση αγριόχοιρων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές
21:00 Σαρώνει η «Κλαούντια» την Πορτογαλία: Νεκροί, τραυματίες και χάος από την τροπική καταιγίδα
20:52 Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Εννέα μήνες με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα
20:48 Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας
20:44 Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι
20:36 Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ
20:28 Ανδρικόπουλος: «Μας στοίχισαν κάποια λάθη στο τέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ