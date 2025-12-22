Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι απειλές σε ανήλικους διακινητές κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ

Η Ασφάλεια Αττικής εξάρθρωσε κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε σχολεία περιοχών όπως Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα και Άνω Πατήσια, με 12 συλλήψεις, εκ των οποίων έξι ανήλικοι.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από επώνυμη καταγγελία τον Οκτώβριο, οδηγώντας σε τηλεφωνικές επισυνδέσεις και παρακολούθηση. Ταυτοποιήθηκαν 263 αγοραπωλησίες, με τιμές 10 ευρώ ανά γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Αρχηγός ήταν 20χρονος αλλοδαπός με ψευδώνυμο «Φρατέλο», υπαρχηγός 19χρονος Έλληνας με ψευδώνυμο «Ζούμπο», ενώ άλλα μέλη χρησιμοποιούσαν ονόματα όπως «Κοντός», «Πίπης» και «Νίτσε». Το σπίτι του υπαρχηγού στα Άνω Πατήσια λειτουργούσε ως αποθήκη, ενώ σημείο συνάντησης ήταν πάρκο που αποκαλούσαν «Κίτσου».

Οι επικοινωνίες γίνονταν μέσω Instagram και Signal. Καταγράφηκαν απειλές προς ανήλικα μέλη, όπως εντολές να εγκαταλείψουν το μάθημα για παραδόσεις, με προειδοποιήσεις για ξυλοδαρμό σε περίπτωση καθυστέρησης.

Το κύκλωμα εφάρμοζε «ποινολόγιο» με σωματικές και χρηματικές τιμωρίες. Στα social media αναρτούσαν βίντεο εξευτελισμών και ξυλοδαρμών ανήλικων μελών, όπως εξαναγκασμό σε γονάτισμα και περίεργη κατανάλωση τσιγάρου.

Παράλληλα, στα Χανιά συνελήφθησαν δύο ανήλικοι του ίδιου κυκλώματος για διακίνηση κατά σχολική εκδρομή.

Σοκάρουν οι διάλογοι

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας της Νέας Χαλκιδόνας και των Άνω Πατησίων, σοκάρουν.

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν.

Μέλος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;

Ανήλικος: Ε, ναι …. αλβανικά… ε;

Αρχηγός: Δέν θέλετε άλλα;

Ανήλικος: Θέλουμε.

Αρχηγός: Τι;

Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Σήμερα Δευτέρα 22/12/2025 οι συλληφθέντες που πήραν προθεσμία θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

Πηγή: ΕΡΤnews

