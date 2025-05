Οι Άραβες για το χατίρι του Τραμπ είχαν μέχρι και κινητή μονάδα McDonald’s!

Τέτοια υποδοχή ούτε σε ταινία του Χόλυγουντ! Μιλάμε για την πρωτότυπη και εντυπωσιακή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη Σαουδική Αραβία. Κι αυτό επειδή μαζί με το κόκκινο χαλί, οι Αρχές του Ριάντ εγκατέστησαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένα κινητό, πλήρως λειτουργικό κατάστημα McDonald’s κοντά στο βασιλικό παλάτι, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

Η κίνηση προκάλεσε έκπληξη και σχόλια. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρούν ότι ήταν μια κίνηση καλής φιλοξενίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αγαπά τα McDonald’s, κάτι που είναι γνωστό και από την πρώτη θητεία του.

🇸🇦🍔 Saudi Arabia procured a mobile McDonald’s for Trump during his state visit

As part of the red-carpet treatment, Saudi officials arranged for a fully operational mobile McDonald’s unit to accompany President Trump during his stay.

The move raised eyebrows, but insiders say

