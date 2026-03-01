Οι Αργίες του 2026 στην Ελλάδα – Τριήμερα και Τετραήμερα για ξεκούραση

01 Μαρ. 2026 12:45
Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πολλοί ήδη αναζητούν στο ημερολόγιο τις επόμενες αργίες του 2026, ελπίζοντας σε λίγες ημέρες χαλάρωσης. Τα βλέμματα στρέφονται στο Πάσχα και στα επόμενα τριήμερα που προσφέρουν «παράθυρα» για απόδραση.

Η πρώτη αργία μετά την Καθαρά Δευτέρα είναι η 25η Μαρτίου, η οποία φέτος πέφτει Τετάρτη. Ακολουθούν οι ημέρες του Πάσχα: Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή και Δευτέρα, σχηματίζοντας τετραήμερο ξεκούρασης.

Η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, προσφέροντας τριήμερο με το Σαββατοκύριακο, ενώ η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου πέφτει Δευτέρα, δημιουργώντας επίσης τριήμερο.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι Σάββατο 15 Αυγούστου, ενώ η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη. Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και ακολουθεί Σάββατο και Κυριακή, δίνοντας τριήμερο.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

Μάρτιος

  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου (τετραήμερο)

  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου (τετραήμερο)

  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (τετραήμερο)

Μάιος

  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Ιούνιος

  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Αύγουστος

  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

  • Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου (τριήμερο)

  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου (τριήμερο)

Αυτές οι ημερομηνίες δίνουν ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις ή ξεκούραση, ιδανικές για να συνδυάσετε προσωπικό χρόνο με ταξίδια και δραστηριότητες.

