Οι Αρκάδες της Πάτρας τίμησαν τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου ΦΩΤΟ

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τίμησε τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου, με Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσι του Επισκοπείου Πατρών, το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου.

15 Νοέ. 2025 18:12
Pelop News

Η εκδήλωση μνήμης για τον Όσιο Νείλο τον Μυροβλύτη, γεννημένο στα ιερά χώματα της Αρκαδίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Επισκοπείο Πατρών, από τον Σύλλογο Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η τελετή ξεκίνησε με Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία, παρουσία πλήθους μελών και φίλων του Συλλόγου, που προσήλθαν για να τιμήσουν τον Άγιο και να εκφράσουν τον σεβασμό τους προς τη μνήμη του.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, αν και δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, απέστειλε τις πατρικές του ευχές και την ευλογία του στους Αρκάδες της Πάτρας.
Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοίρα «Η ΘΑΝΑ», κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, τα μέλη του Συλλόγου αντάλλαξαν ευχές και συζήτησαν για τις επερχόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες του φορέα, σε ένα ζεστό κλίμα συντροφικότητας και ενότητας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, τόνισε τη σημασία της ημέρας, λέγοντας:

«Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης, γέννημα θρέμμα της Αρκαδικής γης, αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα αρετής, ταπείνωσης και πνευματικότητας. Οφείλουμε να θυμόμαστε, να τιμούμε και να μιμούμαστε το φωτεινό του παράδειγμα και ως μέρος της πνευματικής μας παράδοσης».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κοινές ευχές και τη δέσμευση των μελών να συνεχίσουν το έργο του Συλλόγου, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα της Αρκαδικής καταγωγής και της ορθόδοξης πίστης στην πόλη της Πάτρας.

