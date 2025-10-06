«Οι Μπουζουξήδες» φέρνουν τη νέα γενιά του λαϊκού τραγουδιού στο Μηχανουργείο

Τέσσερις νέοι μουσικοί με κοινό πάθος για το αυθεντικό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι ανεβαίνουν στη σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο, για δύο ξεχωριστές βραδιές με μεράκι, ρυθμό και ψυχή.

06 Οκτ. 2025 12:49
Pelop News

Η νέα γενιά του λαϊκού τραγουδιού κάνει δυναμικά την εμφάνισή της στην Πάτρα με το συγκρότημα «Οι Μπουζουξήδες», μια τετραμελή μπάντα που αποτελείται από τους Γιώργο, Δημήτρη, Σπύρο και Γαβριήλ.

Με αγάπη και σεβασμό για τη μουσική που μεγάλωσε γενιές —το λαϊκό και το ρεμπέτικο— οι «Μπουζουξήδες» επιχειρούν να ανανεώσουν το είδος χωρίς να χάσουν την αυθεντικότητά του. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, «στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το είδος και να το περάσουμε στη νέα γενιά, μέσα από τον δικό μας ήχο και το μεράκι μας».

Κάθε τους εμφάνιση είναι μια γιορτή παρέας και αυθεντικότητας, με ήχους που θυμίζουν τα παλιά καλά λαϊκά στέκια αλλά και φρεσκάδα που κερδίζει το κοινό.

Πού & πότε: Μουσική Σκηνή Πολυχώρου Μηχανουργείο, Παρασκευή 17 και 24 Οκτωβρίου
Κρατήσεις: 6937492516
Διεύθυνση: Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα
Ελάχιστη κατανάλωση: 10€
Θα σερβίρονται επιλεγμένοι μεζέδες.

Δύο βραδιές γεμάτες λαϊκό ήχο, ρεμπέτικο μεράκι και ζεστή ατμόσφαιρα, από μια μπάντα που έρχεται να αποδείξει πως η ψυχή του ελληνικού τραγουδιού… δεν γερνά ποτέ.
