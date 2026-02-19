Οι χιονοπτώσεις έδωσαν ανάσα στο Χιονοδρομικό των Καλαβρύτων

Οι προχθεσινές χιονοπτώσεις στα ορεινά των Καλαβρύτων βοήθησαν να στρωθεί με φρέσκο χιόνι το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων που είχε μείνει χωρίς χιόνι τα προηγούμενα 24ωρα.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία να στρωθούν πάλι οι πίστες με φρέσκο χιόνι, ικανό να υποδεχθεί σκιέρ που θέλουν να κάνουν βόλτα και να γευτούν τις χαρές του βουνού.

