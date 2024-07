Οι χλιδάτοι 4ήμεροι εορτασμοί για τον γάμο της χρονιάς στην Ινδία και οι αντιδράσεις για την προκλητική επίδειξη πλούτου

Μετά από μήνες χλιδάτων εορτασμών, η γαμήλια τελετή του γιου του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας βρίσκεται επιτέλους σε εξέλιξη. Ο Ανάντ Αμπάνι (Anant Ambani), γιος του προέδρου της Reliance Industries, Μουκές Αμπάνι (Mukesh Ambani), παντρεύεται τη Ραντχίκα Μέρτσαντ (Radhika Merchant), κόρη των μεγιστάνων του φαρμακευτικού κλάδου Viren και Shaila Merchant.

Το τετραήμερο υπερθέαμα έρχεται μετά από μια σειρά από πάρτι που έχει διοργανώσει η οικογένεια από τον Μάρτιο, στα οποία έχουν εμφανιστεί ποπ σταρ όπως η Ριάνα και ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Μεταξύ των διεθνών προσκεκλημένων είναι η σταρ του ριάλιτι, Κιμ Καρντάσιαν, και οι πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ και Μπόρις Τζόνσον, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ (Amin H. Nasser). Ο αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός, Τζον Σίνα, εθεάθη να αγκαλιάζει και να συγχαίρει συγγενείς του οικοδεσπότη.

Bride Radhika Merchant makes a grand entry with Shreya Ghosal singing live for her!#shreyaghoshal #anantambani #radhikamerchant #ARwedding #ambani #wedding #ambanifamily #ambaniwedding #RadhikaMerchant pic.twitter.com/0xemqCbWgA

