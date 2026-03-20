Οι Χούθι απειλούν με νέο κύκλο επιθέσεων αν οι ΗΠΑ βομβαρδίσουν το Ιράν

Απειλές Χούθι ότι θα πλήξουν αμερικανικούς στόχους στην Ερυθρά

Χούθι
20 Μαρ. 2026 9:15
Pelop News

Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης (υπό τον έλεγχο των Χούθι) Γιαχία Σαρέε εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή σε επιχείρηση κατά του Ιράν θα οδηγήσει σε άμεση υεμενική αντίδραση.

Σύμφωνα με τον Σαρέε, οι Υεμενικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν αμερικανικούς στόχους –κυρίως ναυτικά μέσα– στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν η Ουάσιγκτον συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

Στο μήνυμά του, ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε την τρέχουσα περιφερειακή σύγκρουση «μάχη ολόκληρης της Ούμα» (ισλαμικής κοινότητας) και τόνισε ότι η Υεμένη, «με τον μεγάλο λαό της, την ηγεσία της πίστης και τον μουτζαχίντ στρατό της», θα σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε αραβική ή ισλαμική χώρα που αντιμετωπίζει «σιωνιστική επιθετικότητα».

Παράλληλα, επανέλαβε την αμετακίνητη στήριξη της Σαναά προς τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας ρητά: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Λωρίδα της Γάζας».

Η δήλωση έρχεται σε φόντο κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με συνεχιζόμενες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου και περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις σε εμπορικά και πολεμικά πλοία από τον Νοέμβριο 2023.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ