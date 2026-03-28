Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο: «Ρίξαμε βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ, θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις»

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με νέα νύχτα έντασης και επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αλλά και με εμπλοκή πολλών ακόμη χωρών της περιοχής. Πυραυλικές επιθέσεις, drones, εκρήξεις και χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές συνθέτουν ένα σκηνικό γενικευμένης αποσταθεροποίησης.

Την ίδια στιγμή, η ρητορική κλιμακώνεται και σε πολιτικό επίπεδο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκεί σφοδρή κριτική στο ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για «τρομερό λάθος» λόγω της απουσίας του από την πολεμική σύγκρουση.

Πυραυλικά πλήγματα και τραυματίες σε όλη την περιοχή

Το Άμπου Ντάμπι βρέθηκε στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων, με έξι τραυματίες να καταγράφονται από πτώση συντριμμιών μετά από αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου. Οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που ξέσπασαν.

Παράλληλα, επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες χώρες του Κόλπου, όπως το Ομάν, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, με στόχο κρίσιμες υποδομές και αεροδρόμια. Στο Κουβέιτ, drones προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε συστήματα ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Ομάν, επίθεση σε λιμάνι στη Σαλάλα τραυμάτισε έναν εργαζόμενο, ενώ προκλήθηκαν περιορισμένες ζημιές.

Εκρήξεις και επιθέσεις σε Ιράκ και Ιορδανία

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Ιράκ, περιοχή όπου σταθμεύουν δυνάμεις που συνδέονται με διεθνή συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για τις συνέπειες.

Ισραηλινά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με περισσότερα από 50 αεροσκάφη, πλήττοντας εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά και εργοστάσια πυρομαχικών.

Μεταξύ των στόχων φέρεται να περιλαμβάνεται και τμήμα του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, από όπου – σύμφωνα με το Ισραήλ – εξοπλίζονταν οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Νεκροί και τραυματίες σε Ισραήλ και Λίβανο

Στο Τελ Αβίβ, ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του από πυραυλική επίθεση, ενώ καταγράφηκαν και τραυματισμοί σε άλλες περιοχές του Ισραήλ. Σειρήνες ήχησαν σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ιερουσαλήμ και η Χάιφα.

Στον Λίβανο, οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ισραηλινό πλήγμα σε ασθενοφόρο προκάλεσε τον θάνατο διασώστη και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Παράλληλα, οι εκτοπισμένοι στη χώρα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Εμπλοκή των Χούθι και νέα μέτωπα

Για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη ανέλαβαν ενεργό ρόλο, εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ, γεγονός που ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο στην ήδη εκτεταμένη σύρραξη.

Τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες και διεθνείς επιπτώσεις

Στη Σαουδική Αραβία, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανική επίθεση σε στρατιωτική βάση, ενώ η ένταση επηρεάζει πλέον άμεσα και τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Παράλληλα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη, με τη ναυσιπλοΐα να έχει περιοριστεί δραστικά, επηρεάζοντας σοβαρά την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Πολιτική ένταση: Στο στόχαστρο το ΝΑΤΟ από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Συμμαχίας «απογοητευτική» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μην στηρίξουν συμμάχους στο μέλλον.

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω διεθνοποίηση της σύγκρουσης, τη στιγμή που ευρωπαϊκές και άλλες χώρες αποφεύγουν άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Ένας πόλεμος χωρίς σαφή όρια

Με τη σύγκρουση να εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα και τα μέτωπα να πολλαπλασιάζονται, η Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο επικίνδυνες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η εμπλοκή πολλών κρατών, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η αβεβαιότητα για τη στάση των μεγάλων δυνάμεων συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με τις εξελίξεις να παραμένουν εξαιρετικά ρευστές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



