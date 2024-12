Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο κατά Ισραήλ -16 τραυματίες στο Τελ Αβίβ, δεν κατάφεραν να τον αναχαιτίσουν

Δύο ημέρες αφού βομβάρδισε τους σιίτες αντάρτες Χούθι το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «βλήμα» που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη έπληξε το Τελ Αβίβ, προκαλώντας τον τραυματισμό 16 ανθρώπων.

Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

«Αφού ήχησαν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, εντοπίστηκε βλήμα που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και έγιναν προσπάθειες για την αναχαίτισή του, χωρίς επιτυχία», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Telegram.

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών επεσήμαναν ότι ενημερωθήκαν στις 03:48 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για ένα πλήγμα στη συνοικία της Γιάφα στο νότιο τμήμα του Τελ Αβίβ και πρόσθεσαν ότι έστειλαν αμέσως πολλές μονάδες επιτόπου.

Σύμφωνα με την πηγή, υπάρχουν 16 ελαφρά τραυματίες από θραύση τζαμιών, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 3 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν σε δύο νοσοκομεία του Τελ Αβίβ.

⚡️BREAKING:

Footage documents the moment a ballistic missile fired from Yemen made direct impact in Tel Aviv, Israel. Iron Dome and David’s Sling Fail to Intercept the missile.

Initial reports of dead and injured Israelis.

The impact is insane! pic.twitter.com/4C8DQf626f

— Suppressed News. (@SuppressedNws) December 21, 2024