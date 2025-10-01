Οι διαιτητές για την 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 1
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι ορισμοί της ΚΕΔ/ΕΠΟ για την 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 1 και το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (5/10) ορίστηκε να σφυρίξει ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
ΑΕΛ – Βόλος 17:00
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Αρμακόλας
4ος: Κατοίκος
VAR: Παπαδόπουλος, Τομάρας
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00
Διαιτητής: Κουκούλας
Βοηθοί: Ψύλλος, Κομισοπούλου
4ος: Κατόπης
VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς
ΟΦΗ – Άρης 20:00
Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Μηνούδης, Διαμαντής
4ος: Γεωργόπουλος
VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μάτσας
4ος: Τικόζογλου
VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00
Διαιτητής: Κόκκινος
Βοηθοί: Δέλλιος, Νίκζας
4ος: Ανδρικόπουλος
VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30
Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς
Βοηθοί: Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Κρίστιαν Γκίτελμαν,
4ος: Φωτιάς
VAR: Γιόχαν Πφάιφερ, Τζήλος.
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας
4ος: Μυλοπούλου
VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης.
