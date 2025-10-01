Οι διαιτητές για την 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 1

Οι διαιτητές για την 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 1
01 Οκτ. 2025 12:17
Pelop News

Ανακοινώθηκαν  σήμερα οι ορισμοί της ΚΕΔ/ΕΠΟ για την 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 1 και το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (5/10) ορίστηκε να σφυρίξει ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ – Βόλος 17:00

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Αρμακόλας

4ος: Κατοίκος

VAR: Παπαδόπουλος, Τομάρας

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00

Διαιτητής: Κουκούλας

Βοηθοί: Ψύλλος, Κομισοπούλου

4ος: Κατόπης

VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς

ΟΦΗ – Άρης 20:00

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Μηνούδης, Διαμαντής

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μάτσας

4ος: Τικόζογλου

VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00

Διαιτητής: Κόκκινος

Βοηθοί: Δέλλιος, Νίκζας

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς

Βοηθοί: Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Κρίστιαν Γκίτελμαν,

4ος: Φωτιάς

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ, Τζήλος.

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας

4ος: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης.

 
