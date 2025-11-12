Οι δράσεις για το κλίμα κατέχουν κορυφαία θέση στην ΕΕ

Εκπροσωπώντας τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ στο φόρουμ τοπικών ηγετών της COP30 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κα Kata Tutto εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία σχετικά με τους νέους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και τη μεγαλύτερη αναγνώριση της τοπικής και περιφερειακής δράσης για το κλίμα, όπως καταδεικνύεται από την έγκριση της πρωτοβουλίας CHAMP από την ΕΕ.

Ωστόσο, τονίζει ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις δομές διακυβέρνησης και στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε οι δήμοι και οι περιφέρειες να διαθέτουν τα μέσα και τους πόρους για την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Tο Συμβούλιο Περιβάλλοντος κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με πρόταση τροποποίησης του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα ώστε να θεσπιστεί δεσμευτικός ενδιάμεσος κλιματικός στόχος για το 2040.

Εισάγει στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90 % έως το 2040,εκ των οποίων μείωση έως και 5% μπορεί να επιτευχθεί μέσω διεθνών πιστωτικών μορίων άνθρακα.

Τα κράτη-μέλη ενέκριναν επίσης την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (ΕΚΣ) της ΕΕ μετά το 2030 ακριβώς πριν από την COP30 στο Belém και με νέο στόχο τη μείωση των εκπομπών μεταξύ 66,25% και 72,5% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2035.

Επιπλέον, η ΕΕ ενέκρινε επίσημα τον συνασπισμό για πολυεπίπεδες εταιρικές σχέσεις υψηλών φιλοδοξιών (CHAMP) για τη δράση για το κλίμα, ο οποίος αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τοπικής δράσης και των εθνικών πολιτικών και στην ενσωμάτωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη δράση για το κλίμα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κα Kata Tutto δήλωσε: «Η ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση του κλιματικού στόχου για το 2040 και της νέας εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της ΕΕ ενόψει της COP30 στο Belem. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές παρέχουν ήδη καθαρότερο αέρα και ασφαλέστερες κοινότητες, μετατρέποντας τη φιλοδοξία σε πραγματικότητα. Δρούμε, αποτρέπουμε και οικοδομούμε ανθεκτικότητα καθημερινά, με θάρρος, καινοτομία και τις κοινότητές μας πίσω μας. Η έγκριση της CHAMP από την ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει τώρα να μετουσιωθεί σε απτή εφαρμογή μέσω αποτελεσματικών δομών διακυβέρνησης, χρηματοδοτικών μέσων και του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί παγκοσμίως μόνον εάν ηγηθεί από κοινού — μέσω πραγματικής πολυεπίπεδης συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και θεσμών.»

Η Πρόεδρος κα Tüttő αντέδρασε στις συμφωνίες του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου εκπροσώπησε τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ στο φόρουμ τοπικών ηγετών της COP30.

Η τριήμερη εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τη βραζιλιάνικη προεδρία της COP30 και το Bloomberg Philanthropies συγκέντρωσε εκατοντάδες εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο για να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η τοπική δράση προωθεί την παγκόσμια κλιματική πρόοδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συμμετείχε στη συντακτική επιτροπή για την κοινή θέση των υποεθνικών κυβερνήσεων του κόσμου για την COP30 της UNFCCC, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Belém.

Η Ελλάδα καλείται να πρωταγωνιστήσει στη νέα αυτή προσπάθεια και να ζητήσει τη συμβολή των ελληνικών τραπεζών. Η χρηματοδότηση,σε δύσκολες δράσεις, που δίνουν άλλη δυναμική στη νεα γενιά είναι απαραίτητη.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

