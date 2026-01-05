Οι δυνατότερες και πλουσιότερες χήρες του κόσμου! Από την Ελληνίδα τραπεζίτρια Βίκυ Σάφρα στις πρώην Μπέζος και Γκέιτς

Πλέον στον λαμπερό κόσμο των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη, όπως εξόχως περιγράφεται αναλυτικά από τις λίστες του «Forbes», η γυναικεία σφραγίδα περιορίζεται στο μάλλον ισχνό 13,4%, μόλις 0,1% επιπλέον της αντίστοιχης του 2024. Πρόκειται για παρουσία αισθητά μειοψηφική. Συνολικά, 406 γυναίκες περιλαμβάνονται στους φετινούς 3.028 billionaires, που στο σύνολό τους κατέχουν περιουσίες ύψους 16,1 τρισ. δολαρίων.

Λίγο αυξημένη είναι η παρουσία τους στις κορυφαίες θέσεις της λίστας. Στο top 100, για παράδειγμα, όπου βρίσκονται 17 και στις παρυφές της άλλες τρεις, συγκροτώντας την κορυφαία γυναικεία 20άδα. Με πρώτη την Αμερικανίδα Αλις Γουόλτον, που κατέχει το 1/3 του κορυφαίου παγκοσμίως προμηθευτή στο λιανεμπόριο, της Walmart, στο Νο 15 της λίστας με περιουσία στα 122,9 δισ. δολάρια. Σε τεράστια βεβαίως απόσταση από τον προπορευόμενο της λίστας Ιλον Μασκ, που έχει εκτοξευτεί στο ασύλληπτο ύψος των 671,4 δισ. δολαρίων.

Νέα είσοδος

Επίσης, η νέα είσοδος στη χρυσή λίστα είναι αυτή της 74χρονης Αμερικανίδας Μέριλιν Σάιμονς, που με περιουσία 32,5 δισ. δολαρίων εκτοξεύτηκε διαμιάς στην 64η θέση. Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, αφού απλά κληρονόμησε τον σύζυγό της και θρύλο των hedge funds, Τζιμ Σάιμονς, που πέθανε τον Μάιο του 2024.

Η Σάιμονς ανήκει στην πλειονότητα των γυναικών δισεκατομμυριούχων. Σχεδόν τα 3/4 εξ αυτών κληρονόμησαν κολοσσιαίες περιουσίες. Μόνο 113 είναι αυτοδημιούργητες. Μόλις τρεις στις 20 πρώτες τις έχτισαν μόνες τους ή με τους συζύγους τους. Εξι τις κληρονόμησαν από τους γονείς τους, είτε μόνες τους είτε με τα αδέρφια τους. Η πιο αξιοσημείωτη τάση, όμως, αφορά τις εννέα χρυσές χήρες, όπως η Σάιμονς, και άλλες δύο διαζευγμένες, τη ΜακΚένζι Σκοτ, πρώην σύζυγο του Τζεφ Μπέζος, και τη Μελίντα Φρεντς-Γκέιτς, πρώην σύζυγο του Μr Microsoft Μπιλ Γκέιτς, οι οποίες προικίστηκαν αρκούντως εξερχόμενες αναιμάκτως από τον γάμο τους.

Πολλές, πάντως, αποδείχτηκαν άξιες της κληρονομιάς τους. Ανέλαβαν αμέσως το τιμόνι των κολοσσών των συζύγων τους και τους οδηγούν σε νέα success stories, πλέον με τη δική τους υπογραφή. Ενίοτε και με των παιδιών τους. Και μάλιστα χωρίς οι ίδιες να διάγουν την πρώτη τους νιότη. Μόνο μία, η πρώην κυρία Μπέζος, είναι κάτω των 60 ετών, ενώ όλες οι άλλες από 61 μέχρι και 82 ετών.

Από εκεί και πέρα, τα νούμερα είναι τρομακτικά. Το σύνολο των περιουσιών των 9+2 billionaires φτάνει στο ιλιγγιώδες πόσο των 399,2 δισ. δολαρίων. Μιάμιση και πλέον φορά το ελληνικό ΑΕΠ. Εξι Αμερικανίδες, μία Αμερικανοϊσραηλινή, μία Κινέζα, μία Ιταλίδα, μία Χιλιανή, αλλά και μία «δικιά μας», η Ελληνοβραζιλιάνα Βίκυ Σάφρα. Αναλόγως, και το net worth ολόκληρης της πρώτης γυναικείας 20άδας απογειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στα 829 δισ. δολάρια.

Λειτουργούν όπως ακριβώς οι άνδρες «συνάδελφοί» τους δισεκατομμυριούχοι. Επεκτείνουν τις δραστηριότητες των κολοσσών τους αυξάνοντας έσοδα και κέρδη, καινοτομούν και πειραματίζονται, επενδύουν και ρισκάρουν, διοικούν με πυγμή αλλά και φαντασία, ξοδεύουν συνήθως πολλά για κοινωνικό έργο και φιλανθρωπικές δράσεις, διαπλέκονται ισχυρά με τα πολιτικά κέντρα και συναναστρέφονται τους κορυφαίους ηγέτες του πλανήτη. Αλλες κινούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας -ούτε καν φωτογραφίες τους δεν υπάρχουν- και άλλες γίνονται πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ.

Βίκυ Σάφρα: η κορυφαία τραπεζίτρια

Η 72χρονη Σάφρα είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο. Η περιουσία της διαρκώς αυξάνεται – φέτος έφτασε στα 23,6 δισ. δολάρια. Σταθερά στην πρώτη 100άδα των billionaires, σήμερα στο Νο 99 και το Νο 17 των γυναικών. Συνάμα, είναι η κορυφαία τραπεζίτρια. Βρέθηκε με την οικογένειά της μετανάστρια στη Βραζιλία από τη δεκαετία του 1950. Διατήρησε την ελληνική υπηκοότητα μαζί με τη βραζιλιάνικη, υπερηφανεύεται για την καταγωγή της, δεν έχει ξεχάσει τη μητρική της γλώσσα και επισκέπτεται την Ελλάδα συχνά. Γνώρισε τον άνδρα της ζωής της μόλις στα 17 της, το 1970, στο Σάο Πάολο. Ο λόγος για τον Τζόζεφ Σάφρα, που αργότερα αναδείχθηκε σε κορυφαίο τραπεζίτη.

Είναι ο ορισμός της «χρυσής χήρας». Κληρονόμησε μια τραπεζική αυτοκρατορία το 2020 όταν πέθανε ο σύζυγός της και έκτοτε τη διοικεί πανάξια με τα παιδιά της. Στα νιάτα της την περιέγραφαν ως απαστράπτουσα μελαχρινή καλλονή. Ακόμα και σήμερα, όμως, στα 72 της η ομορφιά της είναι έκδηλη. Βέρα Ελληνίδα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ύστερα από μισό αιώνα στη Βραζιλία ζει πλέον στην Ελβετία, στο Κραν-Μοντανά, έδρα των most rich & famous του πλανήτη. Η έπαυλή της είναι απέναντι από εκείνη της Σοφίας Λόρεν.

Η οικογένειά της, οι Σαρφάτηδες, ανέπτυξε στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Σάφρα, επίσης εβραϊκής καταγωγής. Ετσι προέκυψε και ο μελλοντικός σύζυγός της, με τον οποίο απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Τζέικομπ, την Εστερ, τον Αλμπέρτο και τον Ντέιβιντ.

Ο Τζόζεφ Σάφρα διαδέχτηκε τον πατέρα του Τζέικομπ στο τιμόνι της Banco das Indâstrias και αναδείχθηκε κορυφαία προσωπικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με δραστηριοποίηση σε πολλές χώρες, ιδίως στον τομέα του private banking και της διαχείρισης κεφαλαίων εύπορων πελατών. Παράλληλα, ανέπτυξε τον όμιλό του σε real estate, τηλεπικοινωνίες, εμπόριο αγαθών και βιομηχανία χαρτιού.

Σήμερα ο όμιλος Safra ελέγχει την Banco Safra S.A., τη Safra National Bank της Νέας Υόρκης και την ελβετική J. Safra Sarasin. Υπό την κηδεμονία και καθοδήγηση της μητέρας τους, η νέα γενιά των Σάφρα μάχεται να επεκτείνει την αυτοκρατορία της. Η J. Safra Sarasin ολοκλήρωσε την εξαγορά των ιδιωτικών τραπεζικών επιχειρήσεων της Bank of Montreal σε Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη και τον περασμένο Μάρτιο συμφώνησε στην εξαγορά του 70% της Saxo Bank της Δανίας αντί 1,2 δισ. δολαρίων. Ενώ η Banco Safra εξαγόρασε τις δραστηριότητες ιδιωτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Credit Agricole στη Βραζιλία. Ο όμιλος διαθέτει, επίσης, διεθνές χαρτοφυλάκιο ακινήτων ύψους 2,3 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η επιτυχία σκιάστηκε από έναν σκληρό οικογενειακό εμφύλιο με δικαστικές προεκτάσεις. Ο 47χρονος σήμερα Αλμπέρτο Σάφρα αποχώρησε από τον όμιλο το 2019, για να ιδρύσει την ASA Investments, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, απολύτως ανταγωνιστική στον οικογενειακό όμιλο. Εξαιτίας αυτού, ο πατέρας του άφησε την περιουσία στη Βίκυ και τα άλλα τρία παιδιά τους. Ο Αλμπέρτο κινήθηκε το 2023 νομικά εναντίον των συγκληρονόμων του αμφισβητώντας την πατρική διαθήκη, αλλά έχασε τη δικαστική μάχη. Φέτος, μάλιστα, πούλησε το μερίδιό του στον οικογενειακό όμιλο στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αντί αγνώστων ποσών. Σήμερα ο Τζέικομπ Σάφρα καθοδηγεί τις διεθνείς δραστηριότητες και ο Ντέιβιντ το εγχώριο επιχειρηματικό σκέλος. Η Βίκυ Σάφρα κινείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το Bloomberg την έχει χαρακτηρίσει «διακριτική φύλακα μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας». Το 2022 ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα προς τιμήν του συζύγου της, το Vicky and Joseph Philanthropic Foundation, που στηρίζει την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και είναι από τους κύριους δωρητές δύο βραζιλιάνικων ιδιωτικών νοσοκομείων, του «Albert Einstein» και του Sirio-Libanês.

Τζούλια Φλέσερ-Κοχ: Ραντεβού στα τυφλά με έναν billionaire

Με περιουσία 81,1 δισ. δολαρίων η Αμερικανίδα Τζούλια Μάργκαρετ Φλέσερ-Κοχ βρίσκεται σήμερα στην 21η θέση της λίστας «Forbes» και συγχρόνως η τρίτη πλουσιότερη γυναίκα. Αιτία, ότι κληρονόμησε το 42% της Koch Industries το 2019 μετά τον θάνατο του συζύγου της Ντέιβιντ Kox, κολοσσού ετερογενών δραστηριοτήτων.

Προεδρεύει των ιδρυμάτων David H. Koch Foundation και Julia Koch Family Foundation, που στηρίζουν πολιτιστικούς και επιστημονικούς οργανισμούς. Μεταξύ 1996-2019 το ζεύγος δώρισε 1,2 δισ. δολάρια σε μουσεία, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα κ.ά. Η 63χρονη σήμερα Τζούλια από την Αϊόβα αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Αρκανσο και εργάστηκε αρχικά ως μοντέλο. Το 1984 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε ως βοηθός του σχεδιαστή μόδας Αντόλφο.

Τον Ιανουάριο του 1991 γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της σε ένα ραντεβού στα τυφλά! Αρχικά τον απέρριψε. Η θέα Τύχη όμως (της) τον ξανάφερε μπροστά της. Συναντήθηκαν ξανά σε ένα πάρτυ και ξεκίνησαν να βγαίνουν. Εγιναν ζευγάρι και τον Μάιο του 1996 παντρεύτηκαν. Στα επόμενα 23 χρόνια η Τζούλια στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της, μεγάλωσε με αφοσίωση τα τρία παιδιά τους και φρόντιζε για τις σημαντικές δωρεές της οικογένειας. Μετά τον θάνατό του αποσύρθηκε. Δεν φόρεσε ποτέ τη στολή της «εύθυμης χήρας». Ασχολείται με τα δύο ιδρύματα και απολαμβάνει τα μερίσματα από τη συμμετοχή της στην Koch Industries.

Παραδόξως, προχωρεί σε επενδύσεις στην αθλητική βιομηχανία. Πέρυσι επένδυσε 1 δισ. δολάρια για την απόκτηση του 10% των New York Giants, δημοφιλούς ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), ενώ απέκτησε και το 15% στην BSE Global, μητρική εταιρεία των Brooklyn Nets, ομάδας του ΝΒΑ, των New York Liberty, ομάδας του γυναικείου μπάσκετ, καθώς και του Barclays Center στη Νέα Υόρκη, με αποτίμηση 6 δισ. δολαρίων.

Ιρις Φοντμπόνα: Η Χιλιανή «αυτοκράτειρα του χαλκού»

Η Χιλιανή Ιρις Φοντμπόνα είναι η τέταρτη πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου και Νο 39 στη λίστα του «Forbes», με περιουσία 42,4 δισ. δολάρια. Το 2005, όταν πέθανε ο σύζυγός της Αντρόνικο Λούκσιτς Αμπαρόα, μαζί με τους τρεις γιους της, Γκιγιέρμο (πέθανε από καρκίνο το 2013), Ζαν-Πολ και Αντρόνικο, κληρονόμησαν την Antofagasta PLC, από τους μεγαλύτερους ομίλους εξόρυξης χαλκού στον πλανήτη με έδρα το Σαντιάγο. Γι’ αυτό και έκτοτε αποκαλείται «αυτοκράτειρα του χαλκού».

Συγχρόνως, μέσω της εταιρείας-ομπρέλα Quinenco ελέγχει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Χιλής Banco de Chile, την εταιρεία κατασκευής προϊόντων χαλκού Madeco, τη μεγαλύτερη χιλιανή ζυθοποιία CCU και τη 16η μεγαλύτερη παγκοσμίως ναυτιλιακή εταιρεία CSAV (Compania Sud Αmericana de Vapores). Ακόμημ δύο ξενοδοχειακές αλυσίδες και ένα πολυτελές θέρετρο στην Κροατία, καθώς και το 70% του τηλεοπτικού σταθμού της Χιλής CANAL 13.

Η ουσία είναι ότι μετά την απώλεια του συζύγου της, η 82χρονη σήμερα Φοντμπόνα πήρε το τιμόνι του ομίλου και κατάφερε να τον αναπτύξει περαιτέρω αυξάνοντας κατακόρυφα την αξία του. Μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στην έπαυλή της στο Λονδίνο, στο Λιχτενστάιν και την πατρίδα της, παρακολουθεί ακόμα στενά την πορεία του ομίλου και παρεμβαίνει δραστικά όποτε το κρίνει.

Μίριαμ Αντελσον: Η Ισραηλινή που τίμησε ο Τραμπ

Οταν στις 13 Οκτωβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην Κνεσέτ με αφορμή τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα αναφέρθηκε σε μια παρούσα «σπουδαία γυναίκα», την Αμερικανοϊσραηλινή δισεκατομμυριούχο Μίριαμ Αντελσον. Γιατί; Τα ισραηλινά ΜΜΕ την περιέγραψαν ως το άτομο που ώθησε τον Αμερικανό πρόεδρο να κυνηγήσει τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς. «Δεν είναι έτσι, Μίριαμ;» τη ρώτησε ο Τραμπ και μόλις εκείνη σηκώθηκε από τη θέση της καταχειροκροτήθηκε από τους βολευτές.

Η Μίριαμ γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ και μεγάλωσε στη Χάιφα. Ο εκλιπών σύζυγός της Σέλντον Αντελσον υπήρξε φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ, το ίδιο κι αυτή. Στην περσινή προεκλογική εκστρατεία του ήταν η τρίτη μεγαλύτερη δωρήτρια, μετά τους Ιλον Μασκ και Τίμοθι Μέλον, προσφέροντας 106 εκατ. δολάρια.

Το 2016 οι Αντελσον ήταν οι κορυφαίοι χορηγοί του Τραμπ. Διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των φιλοϊσραηλινών πρωτοκόλλων του Τραμπ, όπως η αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψώματα του Γκολάν και η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Η 80χρονη σήμερα Αντελσον ξεκίνησε ως γιατρός αποφοιτώντας με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Το 1991 παντρεύτηκε (σε δεύτερο γάμο) τον ήδη δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα των καζίνο Σέλντον Αντελσον. Η γνωριμία τους έγινε, όπως και του ζεύγους Κοχ, σε ένα ραντεβού στα τυφλά! Απέκτησαν δύο γιους, τον Ανταμ και τον Μάταν. Το 2021 τον κληρονόμησε και ανέλαβε ευθύς τις ηγετικές ευθύνες στον όμιλο. Με περιουσία στα 41,6 δισ. δολάρια σήμερα βρίσκεται στο Νο 42 της λίστας του «Forbes». Είναι ιδιοκτήτρια της εταιρείας καζίνο Las Vegas Sands, εισηγμένης στη Wall Street. Και από το 2023 και της ομάδας του ΝΒΑ Dallas Mavericks. Είναι εκδότρια της «Israel Hayom» και της «Las Vegas Review-Journal».

Συγχρόνως, διευθύνει τα δύο Ιδρύματα Adelson. Το ένα προσφέρει ετησίως 200 εκατ. στο κράτος του Ισραήλ, ενώ το Ιδρυμα Ιατρικής Ερευνας Adelson επικεντρώνεται στην υγειονομική περίθαλψη.

Σαβίτρι Ντέβι Τζίνταλ: Η «σιδηρά κυρία της ινδικής βιομηχανίας»

Από νοικοκυρά μέσα σε μια νύχτα μετατράπηκε σε μεγιστάνας των επιχειρήσεων, αλλά και σε αξιόλογη πολιτική προσωπικότητα. Η 75χρονη αποκαλούμενη και «σιδηρά κυρία της βιομηχανίας» Σαβίτρι Ντέβι Τζίνταλ είναι σήμερα η πλουσιότερη Ινδή, με περιουσία 35,6 δισ. δολαρίων, ευρισκόμενη στο Νο59 στη λίστα του «Forbes». Πρόκειται για τη χήρα του Ομ Πράκας Τζίνταλ, που σκοτώθηκε όταν το ελικόπτερό του συνετρίβη το 2005.

Είχε ιδρύσει τον ομώνυμο όμιλο και επί των ημερών του άκμασε, αλλά η Σαβίτρι τον γιγάντωσε: τετραπλασίασε τα έσοδά του καθιστώντας τον παγκόσμιο ηγέτη των βιομηχανιών τσιμέντου και χάλυβα, εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μητέρα εννέα παιδιών, παρ’ όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, η Σαβίτρι παραμένει αφοσιωμένη στα ιδανικά της οικογένειάς της. Ασχολήθηκε και με την πολιτική: εκπροσώπησε ως βουλευτής την πόλη Χισάρ στη ΒΔ Ινδία για δέκα χρόνια (2005-2014), ενώ υπήρξε και υπουργός Αστικών Τοπικών Φορέων της ινδικής Πολιτείας Χαριάνα το 2013. Το Ιδρυμα Jindal προσφέρει συνεχώς στην τοπική υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση ιδρύοντας νοσοκομεία, σχολεία και εγκαταστάσεις επαγγελματικής κατάρτισης, χορηγώντας υποτροφίες και προωθώντας προγράμματα ενίσχυσης της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών της Ινδίας.

Μέριλιν Σάιμονς: Η κληρονόμος του γκουρού των hedge funds

Πέρυσι, στα 74 χρόνια της, η Νεοϋορκέζα Μέριλιν Σάιμονς, κληρονόμησε τον αποβιώσαντα σύζυγό της Τζιμ Σάιμονς, ιδρυτή της επενδυτικής εταιρείας Renaissance Technologies και αργότερα του Medallion Fund. Επανειλημμένως είχε χαρακτηριστεί ο πιο πετυχημένος διαχειριστής hedge funds όλων των εποχών. Γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, όταν εκείνη έκανε το διδακτορικό της στα Οικονομικά. Παντρεύτηκαν το 1977 (ήταν ο δεύτερος για εκείνον γάμος) και έκαναν τέσσερα παιδιά. Το 2003 έχασαν τον γιο τους Νικ, που πνίγηκε σε ταξίδι στο Νεπάλ σε ηλικία μόλις 23 χρονών.

Η περιουσία της σήμερα φτάνει στα 32,5 δισ. δολάρια και βρίσκεται στην 64η θέση των billionaires, 10η πλουσιότερη γυναίκα στον πλανήτη. Το ζευγάρι ίδρυσε το Ιδρυμα Simons το 1994, με τη Μέριλιν πρόεδρό του, το οποίο στηρίζει την έρευνα στα Μαθηματικά και τις βασικές επιστήμες. Το 2023 δώρισε 500 εκατ. δολάρια στο πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε.

Ιλέιν Τέτεμερ-Μάρσαλ: Μάχη για τη χρυσή κληρονομιά

Μετά τον θάνατο του συζύγου της Εβερετ το 2006, η Ιλέιν Τέτεμερ-Μάρσαλ βρέθηκε με το 16% των μετοχών της Koch Industries στα χέρια της ίδιας και των δύο γιων της. Εκτοτε είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ενεργειακού κολοσσού που δραστηριοποιείται και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Η περιουσία της ανέρχεται σε 30,9 δισ. δολάρια, που την κατατάσσουν στην 68η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων στον πλανήτη και 11η ανάμεσα στις γυναίκες.

Η 83χρονη Ιλέιν συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για τις στρατηγικές ανάπτυξης του τεράστιου ομίλου, που ίδρυσε ο Φρεντ Κοχ το μακρινό 1940 με τον πεθερό της Τζέι Χάουαρντ Μάρσαλ να είναι εκ των βασικών συνιδρυτών. Παλαιότερα, επί των δικαιωμάτων της κληρονομιάς είχε και μια σφοδρή διαμάχη με τη δεύτερη σύζυγο του πεθερού της, ηθοποιό Αν Νικόλ Σμιθ.

Ζενγκ Σιουλιάνγκ: Η Κινέζα βιομήχανος

Στην 70ή θέση της λίστας του «Forbes» βρίσκεται η Κινέζα επιχειρηματίας Ζενγκ Σιουλιάνγκ, 12η στη γυναικεία λίστα. Η περιουσία της αγγίζει τα 30,6 δισ. δολάρια, αλλά η ουσία είναι ότι αυτή υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο, από 12,99 δισ. το 2024. Η Ζενγκ είναι αντιπρόεδρος της China Hongqiao Group Limited, κορυφαίου παγκοσμίως παραγωγού αλουμινίου. Ιδρύθηκε το 1994 από τον εκλιπόντα σύζυγό της Ζανγκ Σιπίνγκ αρχικά ως βιομηχανία ενδυμάτων τζιν, για να αλλάξει κατεύθυνση το 2006. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ από το 2011, με εγκαταστάσεις παραγωγής στις επαρχίες Σαντόνγκ και Γιουνάν, αλλά και έδρα στα περίφημα Νησιά Κέιμαν. Μετά τον απώλεια του συζύγου της το 2019, ο γιος τους Ζανγκ Μπο ανέλαβε πρόεδρος στην εταιρεία.

ΜακΚένζι Σκοτ: Η πρώην κυρία Μπέζος

Η ΜακΚένζι Σκοτ παντρεύτηκε το 1993 τον τότε ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και χώρισαν το 2019. Στο πλαίσιο του διαζυγίου, η 55χρονη Σκοτ έλαβε μερίδιο 4% στην Amazon. Συγχρόνως, η «Υπόσχεση Δωρεάς» την οποία υπέγραψε, περιλάμβανε τον όρο να δωρίσει τουλάχιστον το μισό της περιουσίας της κατά τη διάρκεια του βίου της.

Την τηρεί απαρεγκλίτως. Από τον ιστότοπο Yield Giving περιγράφει ότι έχει δωρίσει από το 2019 26,3 δισ. δολάρια σε πάνω από 2.500 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δωρεές χωρίς δεσμεύσεις, με τους αποδέκτες να έχουν πλήρη έλεγχο αξιοποίησης των χορηγούμενων ποσών. Φέτος, μάλιστα, αυτές έφτασαν στο ποσό-ρεκόρ των 7,1 δισ. αντί των 2,6 δισ. δολαρίων πέρυσι.

Η περιουσία της εκτιμάται στα 29,5 δισ. δολάρια. Βρίσκεται στο Νο71 της λίστας του «Forbes» και 13η ανάμεσα στις γυναίκες δισεκατομμυριούχους. Η προσωπική της πορεία εντυπωσιάζει. Είναι γεννημένη στο Σαν Φρανσίσκο και πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον το 1992. Αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε στο hedge fund D.E. Shaw. Εκεί γνώρισε τον Μπέζος. Το 1993 παντρεύτηκαν και το 1994 μετακόμισαν στο Σιάτλ, όπου εκείνος ίδρυσε την Amazon. Η Σκοτ εντάχθηκε στο επιτελείο της με ηγετικές αρμοδιότητες στα επιχειρηματικά πλάνα, στους λογαριασμούς και την αποστολή παραγγελιών. Διαπραγματεύτηκε μάλιστα την πρώτη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων της εταιρείας.

Μετά το 1996 στράφηκε στις λογοτεχνικές της απόπειρες και στην οικογένειά της. Απέκτησε με τον Μπέζος τέσσερα παιδιά: τρεις γιους και μια υιοθετημένη κόρη. Δύο χρόνια μετά το διαζύγιο, το 2021, παντρεύτηκε τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών του Lakeside, Νταν Τζούετ. Ούτε, όμως, αυτός ο γάμος της στέριωσε. Το ζευγάρι χώρισε τον Ιανουάριο του 2023. Το 2006 η Σκοτ κέρδισε ένα αμερικανικό βραβείο βιβλίου για το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Η δοκιμασία του Λούθερ Ολμπραϊτ». Εξέδωσε και δεύτερο με τίτλο «Παγίδες» το 2013.

Μελίντα Φρεντς-Γκέιτς: Η γυναίκα πίσω από τον ιδρυτή της Microsoft

Γεννημένη το 1964 στο Ντάλας, η Μελίντα Φρεντς-Γκέιτς έδειξε από νωρίς την κλίση της στις νέες τεχνολογίες. Είναι πτυχιούχους στους Υπολογιστές και στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Ντιουκ. Εργάστηκε ακολούθως στη νεοαναπτυσσόμενη τότε Microsoft, στο τμήμα Μάρκετινγκ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία προϊόντων λογισμικού, όπως τα Publisher, Cinemania, Microsoft Word και η εξαιρετικά επιτυχημένη ταξιδιωτική ιστοσελίδα Expedia.

Εκεί γνώρισε τον ιδρυτή της Μπιλ Γκέιτς, με τον οποίο σχετίστηκε πολύ γρήγορα. Επτά χρόνια μετά παντρεύτηκαν στη Χαβάη. Ηταν Πρωτοχρονιά του 1994. Η Μελίντα εγκατέλειψε τη Microsoft το 1996, λίγο μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης τους Τζένιφερ. Αργότερα απέκτησαν τις Ρόρι (1999) και Φοίβη (2002).

Το 1994 το ζευγάρι ίδρυσε το William H. Gates Foundation, που μετονομάστηκε σε Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) το 2000. Μέχρι σήμερα έχει διοχετεύσει 77 δισ. δολάρια σε φιλανθρωπικές δράσεις, όπως εξάλειψη ασθενειών, ενδυνάμωση των γυναικών, έργα καθαρού νερού κ.ά. Η Μελίντα ήταν συμπρόεδρος του ιδρύματος για πάνω από δύο δεκαετίες και αποχώρησε την άνοιξη του 2024. Προηγουμένως, το 2021, το ζευγάρι οδηγήθηκε σε διαζύγιο. Παρότι δεν είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, προχώρησαν απολύτως συναινετικά, με τη Μελίντα να παίρνει μετοχές της Microsoft αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Το «Forbes» αποτιμά τον συνολικό διακανονισμό σε 21 δισ. δολάρια. Η σημερινή καθαρή περιουσία της υπολογίζεται στα 29,3 δισ. δολάρια, που την τοποθετούν έτσι στην 73η θέση της παγκόσμιας λίστας και τη 14η ανάμεσα στις γυναίκες.

Κρίστι-Ρουθ Γουόλτον: H Mrs Walmart

Η 76χρονη Κρίστι-Ρουθ Γουόλτον έχασε το 2005 τον δισεκατομμυριούχο σύζυγό της Τζον Τ. Γουόλτον, έναν από τους γιους του ιδρυτή της Walmart Σαμ Γουόλτον, όταν το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε συνετρίβη. Βρέθηκε έτσι με μια κολοσσιαία περιουσία, που φέτος αποτιμάται στα 22,6 δισ. δολάρια κατατάσσοντάς την ως την 18η πλουσιότερη γυναίκα και προέρχεται από τις μετοχές στη Walmart και τη First Solar που κληρονόμησε.

Η ίδια δεν ασχολείται με τη Walmart ούτε με άλλες επενδύσεις και απλώς εισπράττει μερίσματα, ενώ διοχετεύει όλη την ενεργητικότητά της σε φιλανθρωπικές δράσεις, κυρίως μέσω του Walton Family Charitable Support Foundation. Ιδρυσε την iAlumbra (Innovaciones Alumbra), οργανισμό που συνδυάζει εμπορικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κοινοτήτων, της οικονομίας, της γης και των ωκεανών.

Φανατική κατά του Τραμπ και με μεγάλες δωρεές στους Δημοκρατικούς, τον περασμένο Ιούνιο προκάλεσε σάλο όταν χρηματοδότησε ολοσέλιδη διαφήμιση σε εφημερίδες εθνικής εμβέλειας η οποία καλούσε τους πολίτες να «υπερασπιστούν τη δημοκρατία απέναντι στους δικτάτορες», συμμετέχοντας σε διήμερες διαδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα «No Kings». Ζει απομονωμένη στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ.

Οι άλλες εννέα

Από τις άλλες εννέα του top 20 των γυναικών billionaires, ορισμένες βρήκαν έτοιμες περιουσίες από τους γονείς τους, ενώ κάποιες άλλες σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους ξεκινώντας από πολύ χαμηλά.

Αυτοδημιούργητες

Η 76χρονη Αλις Γουόλτον, εκ των κληρονόμων της περίφημης Walmart, είναι η πλουσιότερη όλων. Δεν ασχολήθηκε ποτέ ενεργά με τη διοίκηση του κολοσσού, αλλά επενδύει σε πανάκριβα έργα τέχνης και την εκτροφή αλόγων. Η Γαλλίδα Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μεγέρ, η 72χρονη εγγονή του ιδρυτή της L’Oreal, είδε την περιουσία της να εκτοξεύεται φέτος στα 91,1 δισ. δολάρια. Είναι η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο και 20ή στη λίστα του «Forbes». Διοίκησε επί χρόνια την εταιρεία, αλλά τον περασμένο Απρίλιο αποσύρθηκε.

Στην 7η θέση της γυναικείας λίστας και στην 43η του συνόλου βρίσκεται η Αμερικανίδα Ζακλίν Μαρς, εγγονή ενός εκ των ιδρυτών της πασίγνωστης βιομηχανίας γλυκισμάτων Mars, με περιουσία 41,4 δισ. δολαρίων. Από το 1982 βρίσκεται στη διοίκηση του ομίλου, ως επικεφαλής του κλάδου τροφίμων.

Η Ιταλοϊσραηλινή Ραφαέλα Απόντε-Ντιαμάντ και ο σύζυγός της Τζιανλουίτζι κατέχουν από 50% στη Mediterranean Shipping Company (MSC), την κορυφαία ναυτιλιακή παγκοσμίως όσον αφορά τη χωρητικότητα εμπορευματοκιβωτίων. Με περιουσία 39,8 δισ. δολαρίων, η 80χρονη Απόντε είναι στο Νο50 της λίστας του «Forbes» και έβδομη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο.

Ακολουθεί η 60ή στον κόσμο Αμπιγκέιλ Τζόνσον με περιουσία 35,4 δισ., πρόεδρος και CEO από το 2014 της πασίγνωστης Fidelity Investments, έχοντας στην κυριολεξία απογειώσει επί της θητείας της τον επενδυτικό κολοσσό.

Σκάνδαλα

Λίγο πιο κάτω (77η στη Forbes) η ισχυρή κυρία της BMW Σούζαν Κλάτεν. Η καριέρα της Γερμανίδας, 15ης πλουσιότερης γυναίκας στον κόσμο και κληρονόμου της δυναστείας των Κουάντ, με περιουσία στα 28,4 δισ. δολάρια, σημαδεύτηκε το 2009 από σκάνδαλα. Πρώτα η αποκάλυψη της παράνομης σχέσης της με τον Ελβετό Χελγκ Σκάρμπι, που έγινε πρωτοσέλιδο στην «Bild» και στη συνέχεια μια ταινία («Η σιωπή των Κουάντ»), που αποκάλυπτε τη συνεργασία της πατρικής οικογένειας με τους ναζί στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην 80ή θέση κατατάσσεται η 51χρονη Λίνταλ Στέφενς Γκρεθ, πρόεδρος του κορυφαίου αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου Endeavor Energy Resources, με περιουσία 27,3 δισ. δολάρια. Η 78χρονη Νταϊάν Χέντρικς είναι η 19η πλουσιότερη γυναίκα, συνιδρύτρια και πρόεδρος της ABC Supply. Μαζί με τον άντρα της, εργολάβο Κεν Χέντρικς έχτισαν από το 1975 μια αυτοκρατορία στον τομέα των διανομέων στέγης και παραθύρων στις ΗΠΑ.

Την 20άδα κλείνει η 64χρονη Ζονγκ Χουιγουάν, πρόεδρος και CEO της Hanson Pharmaceutical, που παράγει ογκολογικά, αντιδιαβητικά και άλλα φάρμακα. Η περιουσία της εκτιμάται στα 21,2 δισ. δολάρια.

