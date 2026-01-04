Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν

Σημαδιακή και ιστορική είναι η 4η Ιανουαρίου για δύο σπουδαίες προσωπικότητες της Παναχαϊκής.

Σήμερα (4/1) συμπληρώνονται 78 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Δαβουρλή, του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που φόρεσε την κοκκινόμαυρη φανέλα, γράφοντας ιστορία τόσο με την Παναχαϊκή, όσο και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Επίσης, σήμερα, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Μιχαλόπουλου, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα, πρώτα ως ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια ως προπονητής.

Ο Δαβουρλής έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, μόλις σε ηλικία 44 ετών από ανακοπή καρδιάς στις 23 Μαΐου 1992 σκορπώντας τη θλίψη στην Πάτρα. Εκτός των άλλων, το «μαύρο διαμάντι» υπήρξε ο πρώτος παίκτης που αγωνιζόταν σε ομάδα Β’ Εθνικής και αγωνίστηκε στην Εθνική Ανδρών, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα ο πρώτος σε συμμετοχές και γκολ μέχρι σήμερα στην Παναχαϊκή.

O Mιχαλόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ήταν μέλος και αυτός της ομάδας που βγήκε στην Ευρώπη (αγωνίστηκε από το 1966 μέχρι το 1979, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα.

Εκτός από την Παναχαϊκή, κάθισε τον πάγκο και άλλων ομάδων όπως η Θύελλα Πατρών, η Ξάνθη, η ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Απόλλων Αθηνών, η Εθνική Ελπίδων και ο Πανιώνιος.

