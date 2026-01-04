Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν

Σημαδιακή η 4η Ιανουαρίου για δύο τεράστιες προσωπικότητες που πέρασαν από την Παναχαϊκή

Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν
04 Ιαν. 2026 11:24
Pelop News

Σημαδιακή και ιστορική είναι η 4η Ιανουαρίου για δύο σπουδαίες προσωπικότητες της Παναχαϊκής.

Σήμερα (4/1) συμπληρώνονται 78 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Δαβουρλή, του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που φόρεσε την κοκκινόμαυρη φανέλα, γράφοντας ιστορία τόσο με την Παναχαϊκή, όσο και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Επίσης, σήμερα, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Μιχαλόπουλου, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα, πρώτα ως ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια ως προπονητής.
Ο Δαβουρλής έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, μόλις σε ηλικία 44 ετών από ανακοπή καρδιάς στις 23 Μαΐου 1992 σκορπώντας τη θλίψη στην Πάτρα. Εκτός των άλλων, το «μαύρο διαμάντι» υπήρξε ο πρώτος παίκτης που αγωνιζόταν σε ομάδα Β’ Εθνικής και αγωνίστηκε στην Εθνική Ανδρών, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα ο πρώτος σε συμμετοχές και γκολ μέχρι σήμερα στην Παναχαϊκή.
O Mιχαλόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ήταν μέλος και αυτός της ομάδας που βγήκε στην Ευρώπη (αγωνίστηκε από το 1966 μέχρι το 1979, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα.
Εκτός από την Παναχαϊκή, κάθισε τον πάγκο και άλλων ομάδων όπως η Θύελλα Πατρών, η Ξάνθη, η ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Απόλλων Αθηνών, η Εθνική Ελπίδων και ο Πανιώνιος.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:31 Blackout στις συχνότητες ελέγχου πτήσεων: Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
12:24 Βενεζουέλα και πετρέλαιο: Οι διεθνείς επιπτώσεις στις τιμές και ο ρόλος του ΟΠΕΚ
12:14 Αποκαλύψεις για τον νεκρό πυροσβέστη: Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο αυτοχειρίας
12:06 Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποχαιρετά τις γιορτές ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Τσερεντζούλιας στην «Π»: «Κοινά και αθλητισμός είναι διαρκής αγώνας»
11:53 Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Μαρινάκη
11:42 ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη» η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
11:33 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Μόλις 8 ταυτοποιημένα θύματα, αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Ποινική έρευνα για κατασκευαστική αμέλεια και πυρασφάλεια
11:27 «Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών
11:24 Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν
11:15 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
11:07 Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «τίγρης» που ανέλαβε το τιμόνι της Βενεζουέλας
11:00 Πατρινός ιερέας σε συνέδριο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη
10:50 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο
10:42 Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού
10:35 Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο: Τετραήμερη επίσκεψη και δεύτερη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ σε δύο μήνες
10:28 Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο
10:20 Δυτική Ελλάδα: Λαμπρές εκδηλώσεις για τα Θεοφάνεια, πού θα παραστούν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας
10:13 Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη: Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα περιποίησης νυχιών
10:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ