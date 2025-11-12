Οι ευχές του Αντώνη Κανάκη στον 6χρονο γιο του

Την Τρίτη 11/12/2025 ο γιος του Αντώνη Κανάκη, είχε γενέθλια με τον παρουσιαστή των «Ράδιο Αρβύλα» να του εύχεται «on air.

«Καλωσορίσατε στο πέμπτο επεισόδιο του “Ράδιο Αρβύλα” γι’ αυτή τη σεζόν. Σήμερα θα μου επιτρέψετε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχηθώ, γιατί είναι στο σπίτι και βλέπει την εκπομπή, μαζί με τον κορίτσαρό μου, ο αγόραρός μου, το αγόκο μου, που σήμερα έχει γενέθλια, ο Τζονάρας μου, ο Γιάνναρος, γίνεται 6 ετών και η Ευγενία 9, είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια. Είναι απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς», είπε ο Αντώνης Κανάκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



