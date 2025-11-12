Οι ευχές του Αντώνη Κανάκη στον 6χρονο γιο του
Τα γενέθλια του γιου του του Αντώνη Κανάκη και οι ευχές «στον αέρα», του Ράδιο Αρβύλα.
Την Τρίτη 11/12/2025 ο γιος του Αντώνη Κανάκη, είχε γενέθλια με τον παρουσιαστή των «Ράδιο Αρβύλα» να του εύχεται «on air.
«Καλωσορίσατε στο πέμπτο επεισόδιο του “Ράδιο Αρβύλα” γι’ αυτή τη σεζόν. Σήμερα θα μου επιτρέψετε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχηθώ, γιατί είναι στο σπίτι και βλέπει την εκπομπή, μαζί με τον κορίτσαρό μου, ο αγόραρός μου, το αγόκο μου, που σήμερα έχει γενέθλια, ο Τζονάρας μου, ο Γιάνναρος, γίνεται 6 ετών και η Ευγενία 9, είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια. Είναι απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς», είπε ο Αντώνης Κανάκης.
