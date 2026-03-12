Οι έφηβοι του Ερμή λύγισαν από τον Παναθηναϊκό

12 Μαρ. 2026
Με το … αριστερό η πρεμιέρα της ομάδας βόλεϊ εφήβων του Ερμή η οποία παρά την προσπάθεια που έκανε έχασε πριν από λόγο με 3-1 (25-18, 23-25, 25-12, 25-21) σετ από τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πάτρα.

Η πατρινή ομάδα βρέθηκε να χάνει με 1-0, αντέδρασαν όμως στο δεύτερο σετ, με τους παίκτες του Συνοδινού να πιέζουν στο σέρβις και να κατακτούν το σετ ισοφαρίζοντάς σε 1-1.

Τα δυο επόμενα σετ ανήκουν στους πράσινους που έκαναν ευκολά το 2-1 και πιο δύσκολα το 3-1 σετ για να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Φοίνικας- Μίλωνας: 0-3.

Ερμης-ΠΑΟ 1-3

Παρασκευή 13 Μαρτίου

19.00: Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας – Παναθηναϊκός Α.Ο., Διαιτητές: Βασιλείου, Γεωργοπούλου.
21.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ.Π. Ερμής, Διαιτητές: Βλάσσης, Γκόλφης.

Σάββατο 14 Μαρτίου

12.00: Α.Σ.Π. Ερμής – Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας, Διαιτητές: Βλάσσης, Γεωργοπούλου.
14.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, Διαιτητές: Γκόλφης, Βασιλείου.

