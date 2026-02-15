Οι έφηβοι του Ερμή προκρίθηκαν στον τελικό Πελοποννήσου

15 Φεβ. 2026 21:14
Συνεχίζονται οι διακρίσεις για τα αναπτυξιακά τμήματα βόλεϊ του Ερμή, καθώς σήμερα η εφηβική ομάδα του Συλλόγου νίκησε με 3-0  (27-25, 25-22, 25-21) σετ  την Καλαμάτα, στο ουδέτερο κλειστό της Ζαχάρω, στον 1ο ημιτελικό του πρωταθλήματος Πελοποννήσου.

Ετσι, ο Ερμής  του Μανόλη Συνοδινού πήρε την μεγάλη πρόκριση και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Παμβοχαϊκο που νίκησε χθες με 3-0 (25-11, 25-11, 25-23) σετ,  την Ολυμπιάδα.

Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 1η Μαρτίου σε έδρα που θα ανακοινωθεί σύντομα από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΠΕΠ, με τις δυο ομάδες να έχουν ήδη καταθέσει πρόταση να αναλάβουν τους τελικούς, ενώ υποψήφια πόλη είναι και η Νεμέα.

Να σημειωθεί ότι οι δυο πρώτες ομάδες από την Πελοποννήσου προκριθούν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και αυτό σημαίνει ότι ο Ερμής έχει εξασφαλίσει ήδη πρόκριση.

ΕΡΜΗΣ (Συνοδινός): Μπακούλιας, Βίτσιος, Σταμούλης, Τραχάνης, Παρδαλάκης, Παρασκευόπουλος, Κασπίρης, Ράπτης, Λουλας.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Μακρυκώστας): Παπακωνσταντόπουλος, Σπυρόπουλος, Τριτάρης, Γελάσιος, Βασιλόπουλος, Πολίτης, Βαφάκης, Θεοδοσίου.

 

