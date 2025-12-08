Οι έλληνες ψηφίζουν εξωτερικό, δείτε ποιους προορισμούς προτιμούν-Τι ισχύει για Καλάβρυτα

Η φετινή εορταστική περίοδος βρίσκει πολλούς Έλληνες να επιλέγουν το εξωτερικό αντί για διακοπές “εντός των τειχών”. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, τα πακέτα για δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς είχαν αρχίσει να κλείνονται ήδη από τον Οκτώβριο, δεν λείπουν όπως και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, με την ζήτηση να έχει χτυπήσει “κόκκινο” την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Πηγές από το χώρο των ταξιδιωτικών γραφείων κάνουν λόγο για μεγάλη άνοδο στις πωλήσεις οργανωμένων διακοπών στο εξωτερικό τις ημέρες των εορτών, αλλά και για κρατήσεις μόνο αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων. Μετά την περίοδο της πανδημίας η ζήτηση έχει εκτοξευτεί και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, και φέτος καταγράφεται αύξηση.

Πολλοί επέλεξαν να οργανώσουν από νωρίς τις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις τους, κυρίως επειδή οι ημερομηνίες επιτρέπουν ένα τετραήμερο ή και πενθήμερο ταξίδι, με άφιξη την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και αναχώρηση την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ενώ αρκετοί φαίνεται πως θα παρατείνουν τη διαμονή τους έως τη νέα χρονιά.

Οι προτιμήσεις κατευθύνονται προς γνωστές ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες, όπως Παρίσι, Βιέννη, Λονδίνο, ενώ αυξάνεται ενδιαφέρον και για πιο “χειμερινές” αλλά λιγότερο συνηθισμένες επιλογές (όπως πόλεις στη βόρεια Ευρώπη).

Ενδεικτικές τιμές για πακέτα που συνδυάζουν αεροπορικό εισιτήριο και διαμονή, σε επίπεδο μεσαίας κατηγορίας:

Ένα ταξίδι 4‑5 ημερών στο Παρίσι, για παράδειγμα, με πτήση και διαμονή σε ξενοδοχείο 3–4 αστέρων, κοστίζει περίπου 690–750 € ανά άτομο. Αντίστοιχα, για το Λονδίνο, ένα πακέτο 5–6 ημερών με αεροπορικά και ξενοδοχείο φτάνει γύρω στα 900 €.

Πιο οικονομικές αλλά εξίσου γοητευτικές επιλογές είναι η Πράγα και η Βουδαπέστη, όπου πακέτα city‑break με 4 διανυκτερεύσεις κοστίζουν από 530 € και από 550 € αντίστοιχα, ανάλογα με το ξενοδοχείο και την περίοδο κράτησης. Για τη Βιέννη, οι τιμές σε παρόμοιο επίπεδο ξεκινούν περίπου από 600 €.

Για το Λονδίνο οι τιμές ξεκινούν από 800 € το άτομο και για τη Βαρκελώνη από 645 €.

Όσοι σκέφτονται πιο μακρινούς ή εξωτικούς προορισμούς, όπως η Νέα Υόρκη ή οι Μαλδίβες, πρέπει να υπολογίζουν υψηλότερο κόστος. Ένα πακέτο για Νέα Υόρκη με πτήση και διαμονή διάρκειας μίας εβδομάδας ξεκινά περίπου από 1.900 €, ενώ για τις Μαλδίβες τα αντίστοιχα πακέτα κυμαίνονται από 1.800–2.500 €, ανάλογα με το κατάλυμα.

Γιατί επιλέγουν εξωτερικό

Η στροφή των Ελλήνων προς ταξίδια στο εξωτερικό κατά τις γιορτές εξηγείται κυρίως από οικονομικούς λόγους. Καταρχάς, το κόστος διαμονής και διακοπών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα καταλύματα και τις υπόλοιπες τουριστικές υπηρεσίες να εμφανίζουν τιμές συχνά δυσανάλογες σε σχέση με το εξωτερικό. Παράλληλα, αρκετά ταξιδιωτικά πακέτα προσφέρουν πιο συμφέρουσες τιμές, ιδιαίτερα για σύντομες αποδράσεις ή city breaks, κάνοντας την επιλογή του εξωτερικού πιο ελκυστική.

Επιπλέον, παρατηρείται αλλαγή στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις: οι ταξιδιώτες προτιμούν μικρότερης διάρκειας ταξίδια, αλλά με υψηλότερη ποιότητα και πλούσιες εμπειρίες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Fully booked τα Airbnb στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς

Οι προ-κρατήσεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ήδη στο 90–100% στους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς στο εσωτερικό της χώρας. Στην Αράχωβα, σύμφωνα με στοιχεία από το Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates με δεδομένα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι προ-κρατήσεις για την περίοδο 24–28 Δεκεμβρίου αγγίζουν το 78%. Για τετραήμερη διαμονή, μια κατοικία περίπου 300 μέτρα από το κέντρο (κατάλληλη για τετραμελή οικογένεια ή παρέα) κοστίζει από 620 €, ενώ κατοικίες με 2 υπνοδωμάτια φτάνουν έως 1.400 €. Για μεγαλύτερες επιλογές (chalet που φιλοξενούν 9–10 άτομα), η τιμή μπορεί να φτάσει έως 3.500 €.

Στο Μέτσοβο, όπου η προσφορά για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι περιορισμένη, οι προ-κρατήσεις φτάνουν το 96%. Η τιμή για μία τετραήμερη διαμονή (για κατοικία κοντά στο κέντρο) ξεκινά από 1.050 €.

Στα Καλάβρυτα, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 92%. Μία κατοικία με 3 υπνοδωμάτια – κατάλληλη για 6–8 άτομα – κοστίζει περίπου 1.200 € για το προτεινόμενο διάστημα.

Καθώς κινούμαστε προς τα μέσα Δεκεμβρίου, οι πληρότητες σε αυτούς τους προορισμούς αναμένεται να φτάσουν το 100% και οι τιμές να ανεβαίνουν, ειδικά για μεγαλύτερα ή πιο ποιοτικά καταλύματα.

