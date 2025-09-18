Οι εμφανίσεις Κέιτ, Μελάνια και Καμίλα κατά την επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο ΦΩΤΟ

Οι επίσημες επισκέψεις δεν είναι μόνο για το τι λένε και τι κάνουν οι ηγέτες, αλλά και για το τι φοράνε, αναφέρει δημοσίευμα του BBC. Πρόκειται για μια μορφή διπλωματίας της μόδας που βρέθηκε σε πλήρη εξέλιξη με την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του, Μελάνια, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το εντυπωσιακό καπέλο και το έντονο κίτρινο φόρεμα της Πρώτης Κυρίας μέχρι τη χρυσή τουαλέτα και την ιστορική τιάρα της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ιδού μερικές από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν.

Ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα

Στο επίσημο δείπνο της Τετάρτης, η Μελάνια Τραμπ επέλεξε μια τολμηρή εμφάνιση: ένα κίτρινο φόρεμα Carolina Herrera με ροζ ζώνη. Μακρύ, στράπλες και με μακριά μανίκια, το φόρεμα έκανε αίσθηση, ενώ ολοκληρώθηκε με λαμπερά σκουλαρίκια. Οι ειδικοί το χαρακτήρισαν ασυνήθιστο για μια τόσο επίσημη περίσταση, αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Η χρυσή τουαλέτα της Κέιτ

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με μια couture δημιουργία της Phillipa Lepley, ένα χρυσό παλτό-φόρεμα από δαντέλα Chantilly, με χειροποίητα κεντήματα και το αγαπημένο της «Lover’s Knot» τιάρα. Μια εμφάνιση που, όπως τόνισαν ειδικοί, ταίριαξε με την επισημότητα της περίστασης, αλλά και με τη λάμψη που περιμένει κανείς σε τέτοιες στιγμές.

Το καπέλο της Μελάνια

Η Μελάνια είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές επιλογές της σε καπέλα. Στο Κάστρο του Ουίνδσορ φόρεσε ένα μοβ καπέλο Dior με φαρδύ γείσο, που κάλυπτε τα μάτια της και ταίριαζε με τη γραβάτα του συζύγου της, στέλνοντας, όπως σχολίασαν οι ειδικοί, ένα συμβολικό μήνυμα στήριξης στην ατζέντα του.

Ένα διπλωματικό μήνυμα

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, για την υποδοχή του Αμερικανού προέδρου και της Μελάνια, φόρεσε ένα μπορντό φόρεμα Emilia Wickstead με καπέλο Jane Taylor, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με μια καρφίτσα-φτερό. Πρόκειται για ένα κόσμημα με βαθιά συναισθηματική αξία, καθώς ανήκε στην αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Την ίδια μέρα, η βασίλισσα Καμίλα εμφανίστηκε με έντονο μπλε σύνολο και ο βασιλιάς Κάρολος με μπλε κοστούμι, ενώ η Κέιτ Μίντλετον με μπορντό. Ο συνδυασμός αυτών των χρωμάτων, μπλε και μπορντό, σχολιάστηκε ως σαφές «ενδυματολογικό μήνυμα διπλωματίας», αφού αντανακλούσε τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

