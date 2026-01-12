Οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα στις Χρυσές Σφαίρες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Διαφάνειες, κοψίματα, couture δημιουργίες και χρυσές αποχρώσεις συνέθεσαν το πιο sexy τρίπτυχο των στυλιστικών επιλογών των κυριών που παρέστησαν στην Στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Η Τζένιφερ Λόρενς, η Τεγιάνα Τέιλορ και η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκαν με σέξι looks που ισορρόπησαν ανάμεσα στη λάμψη, την πρόκληση και την απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Τζένιφερ Λόρενς

Η Τζένιφερ Λόρενς εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί των Golden Globes 2026, φορώντας ένα διάφανο φλοράλ φόρεμα που άφηνε ακάλυπτο μεγάλο μέρος του σώματός της. Η εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Givenchy ήταν διακοσμημένη με floral κεντήματα που κάλυπταν το στήθος της, ένα τμήμα του κορμού της και τους γοφούς της. Περισσότερα floral κεντήματα υπήρχαν και στο τελείωμα του φορέματος.

Το φόρεμα κάλυπτε τα οπίσθιά της, αλλά αποκάλυπτε αρκετό δέρμα καθώς ανέβαινε τα σκαλιά. Κρατούσε επίσης ένα ασορτί σάλι με το ίδιο floral κέντημα, ριγμένο χαλαρά στους αγκώνες της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός άφησε τα ξανθά μαλλιά της κάτω και επέλεξε αυστηρές, ίσιες αφέλειες. Όσο για τα κοσμήματα, άφησε ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Η Τζένιφερ Λόρενς, 35 ετών, ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε δραματική ταινία για την εμφάνισή της στο «Die My Love», δίπλα στον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Τεγιάνα Τέιλορ

Η Τεγιάνα Τέιλορ χάρισε μία από τις πιο «σαγηνευτικές» στιγμές της βραδιάς στο κόκκινο χαλί των Golden Globes 2026 την Κυριακή, φτάνοντας με μια haute couture δημιουργία του οίκου Schiaparelli με halter λαιμόκοψη, που από μπροστά έμοιαζε να αψηφά τη βαρύτητα και από πίσω να αφηγείται μια ακόμη πιο τολμηρή ιστορία.

Το τολμηρό φόρεμα διέθετε επίσης έναν εντυπωσιακό λαιμοδέτη και ντραπέ μπούστο, που άφηνε να φανεί μέρος των περίτεχνων τατουάζ στο στέρνο και το πάνω μέρος της πλάτης της. Η Τεγιάνα Τέιλορ πήρε το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου για την εκρηκτική της ερμηνεία στην ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Η πρωταγωνίστρια του «One Battle After Another», 35 ετών, εμφανίστηκε στην τελετή στο Μπέβερλι Χιλς φορώντας ένα στρινγκ διακοσμημένο με κρύσταλλα, με τον λαμπερό φιόγκο να τονίζεται από ένα άνοιγμα στη μέση της πλάτης. «Το σημείο είναι καλυμμένο με διαμάντια, ξέρεις. Είναι ακριβό», είπε η Τέιλορ σε συνέντευξή της στο κόκκινο χαλί στο E!.

Η ίδια αποκάλυψε στον δημοσιογράφο ότι τα δύο παιδιά της — η Ρου Ρόουζ, 5 ετών, και η Ιμάν «Τζούνι» Τέιλα, 10 ετών — είναι οι «μεγαλύτεροι fashion critics» της, αλλά έδωσαν την έγκρισή τους για το look που επέλεξε.

Κάιλι Τζένερ

Η Κάιλι Τζένερ μπορεί να μην περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Golden Globes 2026 στο πλευρό του συντρόφου της Τίμοθι Σαλαμέ, όμως έδωσε κανονικά το «παρών» στη λαμπερή τελετή, φορώντας ένα μεταλλικό χρυσό φόρεμα του οίκου Ashi Studio με αστραφτερές, χάνδρινες τιράντες.

Πρόσθεσε ακόμη περισσότερη, άκρως χολιγουντιανή λάμψη στο look της με περισσότερα από 100 καράτια custom διαμαντιών της Lorraine Schwartz, ανάμεσά τους εντυπωσιακά σκουλαρίκια 75 καρατίων και πολλά δαχτυλίδια

Το look ολοκλήρωσε με παπούτσια Christian Louboutin και μια vintage τσάντα Gucci. Θυμίζουμε ότι ο 30χρονος σύντροφός της, Τίμοθι Σαλαμέ, έλαβε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε μιούζικαλ ή κωμωδία για την ταινία «Marty Supreme» στη φετινή τελετή.

