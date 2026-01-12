Η λίστα των μεγάλων νικητών στις Χρυσές Σφαίρες

Επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα προγνωστικά, αλλά και προσφέροντας μία απρόσμενη έκπληξη στην κορυφαία δραματική κατηγορία, ολοκληρώθηκε η 83η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής 11/01/2026.

Οι μεγάλοι νικητές

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», απέσπασε τα περισσότερα βραβεία, συγκεντρώνοντας συνολικά τέσσερις διακρίσεις και κατακτώντας την κορυφή, ενώ το δραματικό «Hamnet» της Κλόι Ζάο αιφνιδίασε, επικρατώντας του φαβορί «Sinners» και κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης δραματικής ταινίας.

Το θρίλερ «Sinners», βασισμένο στο μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο’Φάρελ, που θεωρούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή το επικρατέστερο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, έφυγε τελικά με το βραβείο κινηματογραφικής και εισπρακτικής επιτυχίας -η νίκη του αυτή απέναντι σε ταινίες μεγάλων franchises όπως το «Avatar: Fire and Ash», θεωρήθηκε ιδιαίτερα αξιοσημείωτη-, καθώς και εκείνο της καλύτερης μουσικής επένδυσης.

Το «Sinners» συγκέντρωσε 278 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office και 368 εκατομμύρια παγκοσμίως, καθιστώντας το την πιο εμπορικά επιτυχημένη πρωτότυπη ταινία των τελευταίων 15 ετών.

Η πρωταγωνίστριά του, Τζέσι Μπάκλεϊ, κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε δραματική ταινία.

Τα δύο φιλμ, το «One Battle After Another», μία καυστική σάτιρα γύρω από την πολιτική, και το «Hamnet», που εστιάζει στην περίπλοκη οικογενειακή ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, κυριάρχησαν στη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών, οι οποίες, σε αντίθεση με τα Όσκαρ, διαχωρίζουν τις ταινίες με βάση το είδο

Αυτός ο διαχωρισμός επέτρεψε στο «One Battle After Another» να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας στην κατηγορία της κωμωδίας.

Το «One Battle After Another» κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας, β’ γυναικείου ρόλου για την Τεγιάνα Τέιλορ, καθώς και τα βραβεία σκηνοθεσίας και σεναρίου για τον Άντερσον.

Με αυτή τη διάκριση, ο Πολ Τόμας Άντερσον έγινε μόλις ο δεύτερος δημιουργός στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών που σάρωσε ταυτόχρονα τα βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου και ταινίας ως παραγωγός, επίδοση που μέχρι σήμερα είχε πετύχει μόνο ο Όλιβερ Στόουν με το «Born on the Fourth of July».

Καλύτερο μοντάζ… στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Παρουσιάστρια της τελετής ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Νίκι Γκλέιζερ, η οποία, στον εναρκτήριο μονόλογό της, δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο.

Στόχος της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το CBS News, τα αρχεία Έπσταϊν, με το σχόλιο «Η Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο μοντάζ πηγαίνει στο… υπουργείο Δικαιοσύνης!», αλλά και η εκκρεμής πώληση της Warner Bros. στο Netflix.

Παράλληλα, σατίρισε τον αυτοθαυμασμό του Χόλιγουντ, χαρακτηρίζοντας τις Χρυσές Σφαίρες «χωρίς καμία αμφιβολία το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

«Σάρωσε» η Warner Bros

Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη βραδιά για τη Warner Bros., το κινηματογραφικό στούντιο πίσω τόσο από το «One Battle After Another» όσο και από το «Sinners». Υπενθυμίζεται ότι η Warner Bros. Discovery έχει συμφωνήσει να πωληθεί στο Netflix έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Paramount Skydance έχει απευθυνθεί στους μετόχους με ανταγωνιστική πρόταση εξαγοράς.

Στον λόγο του, παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας, ο Άντερσον εξήρε τον συν-επικεφαλής της Warner, Μάικλ ΝτεΛούκα. «Είπε ότι ήθελε μια μέρα να διοικήσει ένα στούντιο και να αφήνει τους σκηνοθέτες να κάνουν ό,τι θέλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έτσι φτιάχτηκε το “Sinners”. Έτσι φτιάχτηκε το “Weapons”. Έτσι φτιάχτηκε το “One Battle After Another”».

Πρώτη Χρυσή Σφαίρα για τον Σαλαμέ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε την πρώτη Χρυσή Σφαίρα της καριέρας του, για την ταινία «Marty Supreme», μετά από τέσσερις προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες.

Ο 30χρονος ηθοποιός θεωρείται πλέον ένα από τα φαβορί για τα Όσκαρ. «Ο πατέρας μου μου ενστάλαξε από μικρός ένα πνεύμα ευγνωμοσύνης: να είμαι πάντα ευγνώμων για όσα έχω», είπε ο Σαλαμέ.

«Αυτό μου επέτρεψε να φεύγω από αυτή την τελετή στο παρελθόν με άδεια χέρια, αλλά με το κεφάλι ψηλά, ευγνώμων απλώς που ήμουν εδώ. Θα έλεγα ψέματα αν δεν έλεγα ότι εκείνες οι στιγμές δεν έκαναν αυτή τη στιγμή τόσο πιο γλυκιά».

Η βραδιά του «Adolescence» και το ρεκόρ του Όουεν Κούπερ

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «The Pitt» κέρδισε το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς. Το «Adolescence» του Netflix απέσπασε τέσσερα βραβεία: καλύτερη μίνι σειρά και ερμηνευτικές διακρίσεις για τους Έριν Ντόχερτι, Στίβεν Γκράχαμ και τον 16χρονο Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγινε ο νεότερος ηθοποιός στην ιστορία που λαμβάνει αυτή την τιμή.

Η νίκη αυτή τον κατέστησε και τον δεύτερο νεότερο άνδρα που έχει κερδίσει ποτέ Χρυσή Σφαίρα, πίσω μόνο από τον Ρίκι Σρέντερ, ο οποίος το 1980, σε ηλικία 9 ετών, είχε τιμηθεί ως νέος σταρ της χρονιάς για το «The Champ».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα Emmy, ο Όουεν είχε ήδη κερδίσει το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου για την εντυπωσιακή ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη σειρά του Netflix, η οποία είχε γυριστεί όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Μεταξύ των υπόλοιπων νικητών της βραδιάς βρέθηκαν η Ρέα Σίχορν για το «Pluribus» και η Τζιν Σμαρτ για το «Hacks». Το «The Studio» κέρδισε το βραβείο της καλύτερης κωμικής σειράς.

Η σάτιρα του Σεθ Ρόγκεν περιλάμβανε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στις Χρυσές Σφαίρες, με ατάκα όπως «Θυμάμαι όταν το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών σήμαινε πραγματικά κάτι». Ο Ρόγκεν κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου σε κωμωδία και, παραλαμβάνοντάς το, σχολίασε γελώντας: «Αυτό είναι τόσο περίεργο. Κάναμε ότι το παίζαμε αυτό. Και τώρα συμβαίνει στ’ αλήθεια».

Η λίστα των νικητών

-Καλύτερη ταινία – Δράμα: Hamnet

-Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία: One Battle After Another

-Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε ταινία – Δράμα: Wagner Moura, The Secret Agent

-Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε ταινία – Δράμα: Jessie Buckley, Hamnet

-Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία: The Studio

-Καλύτερη μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία: Adolescence

-Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Δράμα: The Pitt

-Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά – Δράμα: Rhea Seehorn, Pluribus

-Καλύτερο stand-up comedy στην τηλεόραση: Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality

-Καλύτερη β’ γυναικεία ερμηνεία στην τηλεόραση: Erin Doherty, Adolescence

-Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία: The Secret Agent

-Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: KPop Demon Hunters

-Καλύτερη σκηνοθεσία – Ταινία: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

-Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα: Sinners

-Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία: Michelle Williams, Dying for Sex

-Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία: Stephen Graham, Adolescence

-Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Timothée Chalamet, Marty Supreme

-Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

-Καλύτερο σενάριο – Ταινία: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

-Καλύτερη πρωτότυπη μουσική – Ταινία: Ludwig Göransson, Sinners

-Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι – Ταινία: Golden, KPop Demon Hunters

-Καλύτερο podcast: Good Hang with Amy Poehler

-Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Seth Rogen, The Studio

-Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος στην τηλεόραση: Owen Cooper, Adolescence

-Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία: Jean Smart, Hacks

-Καλύτερος ανδρικός ρόλος σε τηλεοπτική σειρά – Δράμα: Noah Wyle, The Pitt

-Καλύτερος β’ ανδρικός ρόλος σε ταινία: Stellan Skarsgård, Sentimental Value

-Καλύτερη β’ γυναικεία ερμηνεία σε ταινία: Teyana Taylor, One Battle After Another

