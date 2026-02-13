Οι ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την λειψυδρία – ξηρασία στα Ιόνια νησιά

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου υπέγραψε τρεις Συμβάσεις για την υλοποίηση μελετών Οριοθέτησης Ζωνών Υφαλμύρινσης και κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας στην Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά.

Η υφαλμύρινση θεωρείται ένας αυξανόμενης έντασης τύπος περιβαλλοντικής ρύπανσης, που έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των υπογείων υδάτων και την ποιοτική υποβάθμιση των καλλιεργούμενων εδαφών . Οι μελέτες αυτές θα αποτελέσουν τα εργαλεία που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της ποσοτικής και κυρίως της ποιοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης των πολιτών και των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών της Κέρκυρας, της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς.

